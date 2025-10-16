Vistas al mar y suelos de mármol: la casa de 17 millones por la que Paulina Rubio está acusada de ‘inquiokupa’

Desde hace unos días, Nicolás Vallejo-Nágera no es el único nombre que hay en la lista de problemas de Paulina Rubio. La cantante lleva mucho tiempo enfrentada a su ex pareja y el asunto está muy lejos de resolverse. Tal y como hemos explicado en OKDIAIRO y recogido en LOOK, tienen un hijo en común llamado Andrea y están condenados a entenderse, pero el proceso está siendo muy complicado. El empresario se niega acceder y hará todo lo posible para quedarse con la custodia del menor, aunque Paulina ha puesto a trabajar a sus abogados y todo hace pensar que la guerra no será nada fácil. Sin embargo, en esta noticia vamos a hablar de otro conflicto que afecta a la famosa «chica dorada».

La artista mexicana se encuentra en el centro de una polémica tras conocerse que ha sido demandada por el presunto impago del alquiler de la lujosa mansión donde residía en Miami. El caso, que ha salido a la luz gracias al programa El tiempo justo de Telecinco, señala que Pauliana habría dejado de abonar dos meses de renta, acumulando una deuda cuyo total asciende a 100.000 dólares. El propietario del inmueble, el empresario Fang Wu, ha decidido llevar el asunto a los tribunales, lo que ha colocado a la intérprete de Ni una sola palabra en una situación legal bastante comprometida. Todo hace pensar que el escándalo acaba de comenzar, pues ningún de las dos partes da su brazo a torcer y no hay nadie que esté dispuesto a asumir los posibles errores.

Así es la mansión de la polémica

El inmueble en cuestión, ubicado en el número 11 de E. Rivo Alto Drive, forma parte del exclusivo enclave de Venetian Islands, una de las zonas más prestigiosas de Miami Beach. Esta mansión, valorada entre 14 y 17 millones de dólares, cuenta con todo tipo de lujos: más de 570 metros cuadrados construidos, cuatro dormitorios, cinco baños, ascensor, suelos de mármol, biblioteca, muelle privado y vistas al mar.

Se trata de una residencia de estilo moderno, con obras de arte y amplios ventanales, que combina elegancia con confort y que, según los registros inmobiliarios, se alquila actualmente por unos 50.000 euros mensuales. Paulina habría vivido allí hasta abril de 2025, sin darse cuenta de que se estaba metiendo en un túnel sin salida.

El caso ha despertado un gran interés, tanto por la magnitud económica de la demanda, como por el contraste entre la imagen pública de la artista y su situación financiera actual. Paulina Rubio, acostumbrada a ser noticia por su música o por sus problemas con Colate, vuelve a ser protagonista, pero esta vez por un conflicto judicial.

La situación personal de Paulina Rubio

En paralelo a este nuevo escándalo, siguen siendo motivo de atención sus relaciones con sus ex parejas, especialmente con Nicolás Vallejo-Nágera, y las disputas por la custodia de sus dos hijos, que en los últimos años han marcado buena parte de su vida personal. Este nuevo frente legal llega, por tanto, en un momento de inestabilidad para la cantante, que parece no encontrar la calma fuera de los escenarios.

Detrás de esta historia se esconde también una conexión personal con su pasado sentimental, ya que la mansión donde residía fue diseñada por su ex novio, el famoso arquitecto Ricardo Bofill. La artista habría abandonado su propia casa en la misma zona para instalarse temporalmente en esta propiedad, cuyo diseño contemporáneo y ubicación privilegiada la convierten en una de las joyas inmobiliarias de la zona. La residencia está situada muy cerca de la bahía y a escasos minutos de Sunset Harbor, un área repleta de restaurantes y boutiques de lujo.

Gracias a las fotografías publicadas por la agencia Coldwell Banker Realty, se puede apreciar el cuidado diseño interior, con amplios espacios abiertos, una cocina profesional y una atmósfera que refleja el gusto refinado que siempre ha caracterizado a la chica dorada. El problema está en que, según su nuevo enemigo, no tiene liquidez para hacer frente a gastos de este estilo. Entonces, ¿por qué no cambia de vida?

Paulina Rubio toma una decisión

Paulina Rubio ha decidido mantenerse al margen de todo esto. El silencio de la cantante ha generado aún más expectación, mientras los medios latinoamericanos siguen difundiendo los detalles del caso y especulan sobre las posibles consecuencias económicas que podría enfrentar. La cantante, que ha sabido reinventarse en distintas etapas de su carrera, enfrenta ahora un reto muy distinto: limpiar su imagen pública y resolver una situación que amenaza con salpicar su vida personal y profesional.

La demanda por impago de alquiler ha ensuciado su reputación y sus equipo legal ya ha empezado una campaña para demostrar la verdad. Los abogados aseguran que las acusaciones no son ciertas y que Rubio está al corriente de todos los pagos, pero ¿podrán demostrarlo? Eso es lo más importante.