El Ayuntamiento de Rivas ha retirado una obra de arte que representa una vagina gigante en una valla publicitaria ubicada junto a un colegio por las quejas de los padres. Tal como ha podido saber OKDIARIO, la pieza se ha reubicado ahora en la parte trasera del propio Consistorio. El Gobierno de Podemos, IU, Más Madrid y PSOE ha tenido que llevar a cabo una reforma de gran calado levantando la acera, construyendo una base de hormigón y recolocando los tubos de suministros.

Aunque en un primer momento el Ejecutivo ripense apuntó que no «censuraría» la obra El origen del Mundo del artista Sam3, finalmente cedió a las presiones de los padres del colegio público La Luna, muy próximo a la valla de grandes dimensiones donde estaba colocada en un primer momento. Los genitales de una mujer escandalizaron a los padres porque sus hijos lo veían desde el patio escolar.

Ahora se traslada a una plaza detrás del Consistorio. No tiene mucho tránsito de personas a excepción de los días de mercadillo. Esos días esa zona del municipio se llena de familias que van a comprar en los puestos sobre los que, desde ahora, podrán ver una vagina de grandes dimensiones.

Esta supuesta obra de arte formaba parte de un proyecto de intervención artística en el espacio urbano bajo el nombre de Reversible. En total, vallas de 13 artistas nacionales e internacionales y un gasto de 381.000 euros.

Ubicación original de la vagina junto a un colegio público.

Quejas

El Ayuntamiento justificó que no tuvo en cuenta el proceso de recepción de la obra y que estaba enfrente del patio de un colegio. “Ha habido quejas por parte de la dirección del colegio”, admitieron con pesar fuentes municipales. Se decidió cubrir la obra con una tela negra. No obstante, después se quitó y durante meses los menores sí pudieron ver la vagina en sus descansos. El Ayuntamiento de Rivas mantiene que no estábamos ante un caso de «censura», sino de reubicación en otro contexto donde “no se anule el mensaje de la obra”.

“Lo que no queremos es que se hable de si está frente a un colegio o no, si es propio o no. Se tiene que hablar de la obra”, apostillaron. Para ello indicaron que tenía «dos lecturas». De lejos una vagina y de cerca un paisaje con hormigas y pinos. “El lugar en el que estaba situado no era el más indicado”, admitieron entonces y enfatizaron que otras vallas también podían sufrir cambios de sitio.

En todo caso, el artista Sam3 afeó “la censura” de su obra en una valla, tras ocultarla con una tela negra. “Han censurado el ‘Origen del Mundo’ en Rivas, ha durado sólo un día antes de que los señores de lo políticamente correcto le colocaran la bufanda a la valla”, escribió en Facebook. Entendía que lo obsceno es “la censura provocada por el miedo al diálogo” y “la publicidad que usa herramientas más sutiles y dañinas para sus fines que cualquier forma explícita de pornografía”.

“La publicidad es la obscenidad en estado puro, porque ocupa y se impone en nuestros paisajes sin que ni siquiera podamos interpelarlos, juzgarlos o liberarlos”, trasladó Sam3 en su texto. Comentó que la obra original de la modelo desnuda está en el museo de Orsay en París, que «recibe cientos de miles de visitas cada año, visitas guiadas de colegios y colectivos de todos los colores». «¿Por qué aquello que se presenta en el museo no puede presentarse en el espacio público?», sentenció en 2019 el autor de origen murciano.