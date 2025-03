La alcaldesa socialista de Ciempozuelos a una concejal del PP: «Usted sabe mucho de prostitución»

El pleno de este jueves celebrado en el Ayuntamiento de Ciempozuelos ha destacado por un bronco debate protagonizado por la alcaldesa socialista de la localidad, Raquel Jimeno, y la concejal del PP, Patricia Maroto. La primera edil ha acusado a la popular de saber mucho de prostitución después de que Maroto sacara a relucir durante el pleno los casos de proxenetismo en los que están envueltos varios miembros del Gobierno del Partido Socialista.

«Estamos hablando señora Patricia Maroto de fondos de la Comunidad de Madrid para que se inviertan en recursos públicos del municipio. No estamos hablando de menores que no tienen nada que ver con este municipio, no estamos hablando de prostitución que parece que usted sabe mucho, no estamos hablando de las barbaridades que está usted diciendo», ha espetado la alcaldesa.

Sus palabras se han llevado una fuerte reprimenda del PP provocando un fuerte enfrentamiento entre ambos bandos. La concejal del Partido Popular le ha respondido: «Yo no sé más de prostitución que todo lo que nos enseña el Partido Socialista».

Desde el PP de Ciempozuelos han condenado estas insinuaciones. «Las palabras de la alcaldesa fueron deleznables. Se vio acorralada por la situación de su partido y ante la incapaz de defensa solo le quedó el insulto y una actitud barriobajera, machista e impropia del cargo que representa. Exijo las disculpas públicas que ayer fue incapaz de hacer, y si sigue sin hacerlo, la dimisión», ha asegurado el portavoz del PP de Ciempozuelos, Héctor Añover.

El PSOE y la prostitución

La relación de Jésica Rodríguez con el ex ministro de Fomento y ex secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, suma un nuevo capítulo en la relación de la formación socialista con la prostitución, que retratan a un partido político salpicado por la corrupción y que se vanagloria de ser abolicionista de «todas las formas de proxenetismo», mientras sus dirigentes muestran lo contrario.

Jésica era prostituta y figuraba en un catálogo que tenía el asesor del ex ministro, Koldo García, en su teléfono móvil pocos meses después de su llegada al Gobierno en junio de 2018.

Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el diputado del PSOE apodado como Tito Berni, dejó su escaño en el Congreso tras destaparse una trama corrupta en la que recibía comisiones en especie –en forma de cocaína, fiestas con prostitutas y cajas de puros– por parte de los empresarios que acudían a él en busca de favores y ayudas.

La prostitución también salió a relucir con el caso Koldo, la trama de corrupción que investigada por los contratos públicos durante la pandemia y que salpica a varios ministerios y decenas de cargos socialistas. En este caso, Rubén de Aldama —hermano del presunto cabecilla de la trama, el empresario Víctor de Aldama, y ex escolta del exministro José Luis Ábalos— supuestamente recibió transferencias por Bizum en su cuenta bancaria con conceptos vinculados a la prostitución, y los socialistas callaron ante estas informaciones.

Pero no son los únicos casos en el PSOE. Un ejemplo muy sonado fue el de Fernando Villén Rueda, director de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) entre 2003 y 2011. El socialista se enfrenta a seis años de prisión por pagar 32.000 euros con dinero público de la Junta de Andalucía por los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, según el auto del juez.

Villén también gastó 14.737 euros en sola noche en un club a costa de una fundación que formaba a los parados. Fue la noche del 22 al 23 de marzo de 2010 en el club de alterne Don Ángelo, en Sevilla.

El que fuera delegado de Obras Públicas y Vivienda de la Junta en Huelva, el socialista Miguel Ángel Domínguez, también estuvo en el punto de mira por haber usado la visa municipal para pagar supuestamente en un prostíbulo cuando era alcalde de la localidad onubense de Valverde del Camino.

La tarjeta reflejaba siete abonos por un importe total de 3.685 euros en el burdel Los Daneses, ubicado en Camas, cerca de la capital sevillana, en febrero de 2011. La Fiscalía de Huelva archivó las diligencias poco después porque la cuantía gastada había sido devuelta a las arcas municipales días más tarde.

En La Puebla del Río, para el socialista y ex alcalde de la localidad Julio Álvarez, la Fiscalía pidió cuatro años y nueve meses de cárcel y seis años de inhabilitación por gastar supuestamente en poco más de un año 6.098 euros en llamadas privadas y a teléfonos eróticos con el teléfono móvil del Ayuntamiento en 2001.

Asimismo, la Audiencia de Córdoba condenó a un año de prisión al secretario del exalcalde socialista de Baena, Luis Moreno, y a otro funcionario, por hacer facturas falsas para justificar los gastos de sus visitas a un conocido club de alterne de Marbella, el Milady Palace, a costa a las arcas públicas. «A mí me da cosa gastarme dinero mío… en estas cosas», comentaba en una conversación intervenida por la Guardia Civil.