Tormentas y lluvias nunca vistas: el cambio que llega a España es brutal y Jorge Rey lo ha confirmado

Jorge Rey pone fecha al brutal cambio que llega a España, tormentas y lluvias nunca vistas, lo que pasará en estos días puede cambiarlo todo. Estamos viviendo uno de los otoños más terroríficos de los últimos tiempos, con una serie de fenómenos que nos alejan de lo que sería habitual y recomendable para esta época del año. Lo que nos está esperando es un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que Jorge Rey explica.

Llega ese cambio que va a generar una oleada de frío, tormentas y lluvias que hasta ahora no hemos visto. Sin duda alguna, tenemos que afrontar un destacado cambio que parece que se convertirá en la antesala de algo más. De una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos golpeará de lleno. Es hora de saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Son tiempos de esperar lo inesperado y en este caso, Jorge Rey se adelanta a todos.

Lluvias y tormentas nunca vistas ya tienen fecha de llegada

La borrasca Alice ha dejado unos registros nunca vistos, con un cambio de tendencia que puede ser brutal. Tal y como nos advierten estos expertos, tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que puede ser el que nos afectará incluso más de lo esperado. Es momento de saber qué pasará en breve para intentar estar lo más preparados posibles.

Nadie, excepto, Jorge Rey, fue capaz de adelantarse a lo que llegaba. Estábamos pendientes de un cielo que nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada, con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estas próximas horas que tenemos por delante.

Rey puso en el calendario una fecha señalada, sin miedo alguno e intentando adelantarse a todos, para estar preparados. Acertó de lleno con esta nueva DANA que nos ha dejado unos registros realmente sorprendentes. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser clave y sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa.

Hay otra fecha que debes marcar en el calendario y está más cerca de lo que imaginarias. Lo que puede pasar en estos días es algo realmente sorprendente e inesperado.

Jorge Rey anuncia el brutal cambio que llega a España

Las Cabañuelas tienen muy claro el brutal cambio que llega a España tocará intentar estar preparados para una situación que puede ser clave y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Tal y como nos explica Jorge Rey, después de la DANA llega más lluvias: «Hablamos de frentes que van a causar temperaturas templadas y fuertes lluvias que van a llegar de manera importante durante unos cuantos días». Por lo que no vamos a soltar el paraguas, especialmente en unas zonas del país en las que tocará prepararse para lo peor que está a punto de ser una dura realidad.

La AEMET coincide con Jorge Rey y advierte de que: «Se prevé que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares que se extenderá hacia el sur incrementando la inestabilidad. Se esperan cielos nubosos desde primeras horas sin descartar chubascos en el litoral de Cataluña y entorno del golfo de Valencia. Asimismo, aumentará la nubosidad media y alta por el sudoeste, dejando cielos cubiertos en la mitad sur; por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, con chubascos acompañados de tormenta en interiores de la mitad sur y, sobre todo, del tercio oriental peninsular. Es posible que los chubascos sean localmente fuertes en zonas del centro este. En el resto de la mitad norte, poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el tercio norte por la mañana. En Canarias se prevén cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas y, en las islas más occidentales, probable aumento de nubosidad con precipitaciones que serán más frecuentes en áreas orientadas al oeste y al sur».

Siguiendo con la misma explicación: «Probables nieblas matinales y vespertinas en los tercios norte y este, persistentes en el norte de Lugo, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas.

Temperaturas máximas descenso en el tercio sur y Galicia, que puede ser moderado en el interior gallego. Por otro lado, se esperan descensos ligeros de las mínimas en litorales del Cantábrico y vertiente mediterránea y predominio de los ascensos en el resto, más intensos en las islas Canarias orientales y zonas de montaña del interior peninsular. Posibles heladas débiles en cumbres pirenaicas. Soplarán vientos de flojos a moderados, de componente este en el área mediterránea con algún intervalo de fuerte en el Estrecho y también de componente este en el Cantábrico. Flojos variables en el resto del país, predominando las componentes sur y este en la mitad sur peninsular».