Tres jóvenes de nacionalidad española, con edades comprendidas entre los 18 y los 20 años de edad. Y un menor, cuya nacionalidad no ha trascendido, han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional en Alicante como presuntos autores de una brutal paliza a otro chico. Este último, producto de la agresión, cayó al suelo, se golpeó con la cabeza y quedó inconsciente. La víctima tuvo que ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante seis días a causa de las lesiones craneoencefálicas que le produjeron los golpes recibidos. Todo ello, según la Policía Nacional.

Los hechos arrancan en la madrugada del domingo, 5 de octubre. En las proximidades de una discoteca ubicada en la zona de La Albufereta, en la zona de las playas de la ciudad de Alicante. La víctima y sus amigos habían pasado la noche en el local de ocio. Y, al salir del mismo, encontraron a una chica llorando.

Los jóvenes se interesaron por lo que le ocurría. Apareció entonces el novio de la chica. Y recriminó a los otros jóvenes que hablasen con ella. Les dijo que la dejasen en paz, mientras se acercaba en tono amenazante, según la Policía. Comenzó así un altercado en que tomaron parte más amigos del presunto agresor. Uno de ellos, fue quien propinó un fuerte golpe en la cara a uno de los amigos de la víctima. El joven golpeado, acto seguido, llamó a la Policía tras haber resultado agredido.

Por lo que respecta a la víctima, otro de los agresores le propino cinco puñetazos en la cara. Otro, le empujó, provocando que cayese al suelo hacia atrás. En su caída, el joven se dio un tremendo golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Los agresores huyeron a la carrera, entonces, del lugar de los hechos. La víctima tuvo que ser posteriormente ingresada en la UCI por una fractura en el cráneo a consecuencia de la caída antes citada. En concreto, estuvo en la UCI durante seis días. Luego, fue trasladado a planta, donde continua a la espera de evolución.

Los tres arrestados han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de Alicante. En tanto que el cuarto, que es menor, ha sido puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante.