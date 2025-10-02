Los mejores hoteles del barrio de Los Austrias: la histórica zona de Madrid que debes visitar

El de Los Austrias es ese barrio de Madrid que siempre sorprende aunque uno lo haya recorrido mil veces. Basta con perderse por sus calles estrechas, mirar arriba y encontrarse con fachadas que han visto pasar siglos. Aquí no es necesario hacer muchos planes: la propia Plaza Mayor, el Palacio Real o el Mercado de San Miguel marcan el ritmo del paseo. Y justo en medio de todo esto están algunos de los hoteles con más encanto de la capital.

Quien decide dormir en esta zona busca algo más que un buen hotel en el Madrid de Los Austrias. Quiere sentir la capital desde dentro, levantarse y tener a mano las tabernas, los bares de tapas y esa mezcla de turistas y madrileños que dan vida a cada rincón. Es la parte de la ciudad donde todo queda cerca: un paseo te lleva a la Puerta del Sol, otro te acerca a la Gran Vía y, si quieres arte, en pocos minutos estás en el Prado. Por eso alojarse en Los Austrias tiene un punto especial. No importa si eliges un hostal sencillo o un hotel boutique de lujo, el escenario es siempre el mismo: el casco histórico, con su bullicio, sus terrazas llenas y la historia respirando en cada esquina. Aquí van algunos de los hoteles mejor valorados para disfrutar de esta experiencia sin tener que salir del corazón de Madrid.

The Hat Madrid

En la calle Imperial, 9, muy cerquita de la Plaza Mayor, está uno de esos alojamientos que han sabido ganarse a los viajeros. No pretende ser un hotel clásico, sino un espacio moderno y con un aire social que engancha. La terraza de la azotea es el lugar donde todo sucede: gente de distintos países, música suave y unas vistas que al anochecer se vuelven mágicas. Las habitaciones, ya sean compartidas o privadas, mantienen precios ajustados, con dobles que rondan los 56 euros por noche, algo difícil de encontrar en pleno centro histórico.

View this post on Instagram A post shared by The Hat Madrid (@thehatmadrid)

Hostal Central Palace Madrid

Dormir mirando al Palacio Real es un lujo y aquí se puede. El hostal está justo en la Plaza de Oriente, frente a los Jardines de Sabatini, así que basta con abrir la ventana para sentir que estás dentro de una postal. El interior mantiene un estilo clásico, aunque renovado para que no falte comodidad. Lo cierto es que su ubicación es inmejorable: sales y en unos pasos estás en los principales monumentos. El precio ronda los 143 € por noche, una cifra que muchos consideran más que razonable por lo que ofrece.

Plaza Mayor Suites & Apartments

A un par de minutos del Mercado de San Miguel y prácticamente dentro de la Plaza Mayor, estos apartamentos son perfectos para quienes prefieren independencia. Cada unidad cuenta con cocina equipada y algunas incluso con terraza, lo que facilita organizarse como en casa. Es una opción muy práctica para familias o para estancias largas en las que apetece tener más libertad. El coste suele estar en torno a los 144 € por noche, acorde con la ubicación privilegiada.

Hostal Met Madrid

En la calle Imperial, 8, a dos pasos de la Plaza Mayor, este hostal ofrece justo lo que promete: habitaciones sencillas, cómodas y una atención cercana. No hay lujos, pero sí una ubicación excelente, con el Palacio Real a diez minutos andando y la Puerta del Sol un poco más allá. Muchos viajeros lo eligen por esa mezcla de precio y situación, ya que suele rondar los 129 € por noche. Una base perfecta para quien quiere recorrer Madrid caminando.

New Point Ópera

Muy próximo al Mercado de San Miguel y a sólo unos metros del Palacio Real, este alojamiento apuesta por un estilo moderno y práctico. Sus espacios comunes, como el salón compartido y la terraza, invitan a hacer una pausa después de un día de turismo. Es una buena elección para parejas o grupos que buscan diseño actual sin salir del casco histórico. Los precios arrancan alrededor de los 144 € por noche, en línea con la media de la zona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de newpointmadrid_ok (@newpointmadrid_ok)

Pestana Plaza Mayor

Este hotel ocupa un edificio histórico dentro de la Plaza Mayor, lo que ya lo convierte en especial. Forma parte de la cadena Pestana y ofrece servicios de alta gama: spa, terraza con encanto, bar elegante y habitaciones amplias. Es la opción pensada para quienes quieren darse un capricho y vivir Madrid desde su plaza más icónica. Desayunar mientras la plaza despierta es uno de esos lujos que no se olvidan. Eso sí, las tarifas parten de unos 270 € por noche, situándolo en la gama alta de la capital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hotel Pestana Plaza Mayor Madrid (@pestanaplazamayormadrid)

Francisco I Boutique

A apenas 250 metros de la Plaza Mayor y muy cerca de la Puerta del Sol, el Francisco I Boutique combina tradición y modernidad en un entorno acogedor. Su ubicación es estratégica para quienes quieren recorrer a pie el centro histórico sin depender del transporte. Con precios desde unos 241 € por noche para dos personas, se sitúa entre los alojamientos boutique más valorados de esta parte de la ciudad.

Alojarse en esta zona no es solo cuestión de camas o servicios. Es vivir Madrid de cerca: escuchar a los músicos callejeros en la Plaza Mayor, improvisar una cena en el Mercado de San Miguel o ver cómo cae la tarde sobre el Palacio Real. Cada hotel ofrece algo distinto, pero todos comparten lo esencial: estar en un barrio donde la historia y la vida cotidiana conviven a cada paso. Y eso es lo que convierte a Los Austrias en una de las mejores elecciones para dormir en la capital.