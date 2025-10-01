Cualquiera que sea de Madrid, o si eres turista o visitante, tiene siempre la misma sensación. Cuando se pasea por el Madrid de los Austrias, uno tiene la sensación de que está por una de las zonas más especiales y con más vida de la capital. Las calles empedradas, las plazas llenas de historia y los edificios que se mantienen en pie desde hace siglos conviven con un ir y venir constante de turistas, vecinos y gente que busca un buen sitio para sentarse a comer y lo cierto, es que lo encuentra. Basta caminar desde la Plaza Mayor hasta la de Oriente, pasando por Ópera, para darse cuenta de que aquí la ciudad ofrece una gastronomía exquisita. Toma nota porque estos son los restaurantes en el barrio de los Austrias en Madrid que no te puedes perder.

Y es que en esta zona no todo es historia o monumentos. También la gastronomía tiene un protagonismo especial. Y lo curioso es la mezcla: tabernas de toda la vida que sirven cocido en puchero, restaurantes de autor con diseño moderno, propuestas francesas, mediterráneas o castizas. Un cruce de sabores que hace que cualquiera encuentre su lugar, ya sea para tapear rápido o para alargar una cena con calma. Si te entra hambre en medio del paseo, lo difícil será elegir. Este barrio concentra algunos de los restaurantes más reconocidos de la capital y cada uno ofrece algo distinto. Para ayudarte, hemos seleccionado seis paradas imprescindibles que reflejan bien la esencia del barrio: tradición, innovación y mucha personalidad en la mesa.

La Bola

Sería imposible hablar del barrio de los Austrias sin hacer una parada en La Bola (en la misma calle Bola número 5). Esta taberna abrió sus puertas en 1870 y desde entonces no ha dejado de servir uno de los cocidos madrileños más famosos de la ciudad. La clave de su éxito está en una cocina tradicional para la que se requiere tiempo. El cocido se cocina en pucheros de barro individuales puestos sobre brasas de carbón de encina, lo que le da un sabor muy especial. El local tiene ese aire castizo de siempre, con madera oscura, manteles blancos y un ambiente que atrae tanto a madrileños como a turistas. Y aunque el cocido es el gran protagonista, no puedes dejar de probar los callos o el cordero asado,y que te harán volver seguro.

Papagena

En la sexta planta del Teatro Real, con vistas al Palacio Real, se encuentra Papagena, un espacio que mezcla arte, diseño y gastronomía de la mano del chef Ramón Freixa. El local, decorado por Luis García Fraile, sorprende desde el primer momento por su estética elegante y cosmopolita. La carta es creativa y juega con sabores internacionales: empanadillas de pollo al curry, rodaballo con emulsión cítrica o cócteles que se disfrutan como experiencias sensoriales, como el Madama Butterfly con licor de chocolate. Además, los domingos se convierte en uno de los planes más atractivos de la ciudad gracias a su brunch con música en directo.

Café de Oriente

Pocos lugares reúnen tanta historia y encanto como el Café de Oriente, situado en plena Plaza de Oriente. Su terraza, con vistas directas al Palacio Real, es una de las más codiciadas de Madrid, perfecta tanto para un desayuno como para una cena al atardecer. En su interior sorprenden los salones abovedados que guardan los restos de un antiguo convento del siglo XVII. Su carta combina recetas tradicionales con un punto sofisticado: rabo de toro, lomos de merluza, huevos rotos y sus famosas torrijas, que se sirven todo el año con helado de vainilla. Más que un restaurante, es parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Le Bistroman Atelier

Si buscas un cambio de aires sin salir del barrio, Le Bistroman Atelier en la calle Amnistía 10 es la elección perfecta. Dirigido por el chef Stéphane del Río, ofrece una de las mejores muestras de cocina francesa en la capital. Desde su fachada ya se intuye que el interior es especial: ambiente refinado, decoración provenzal y una carta que mezcla productos galos con ingredientes locales. Entre sus propuestas destacan el magret de pato, el confit con salsa Bigarade o la terrina de salmón. Todo ello acompañado por una bodega cuidada al detalle. Un restaurante que consigue trasladar al comensal a París sin moverse de Ópera.

Mar Mía

Frente al Teatro Real, en el Hotel Ocean Drive Madrid, se encuentra Mar Mía, un espacio que presume de ser el chiringuito urbano más sofisticado de la ciudad. Su propuesta gira en torno al Mediterráneo: pescados frescos, mariscos y arroces que evocan la costa levantina. El lugar está dividido en varios ambientes: una zona de showcooking con brasas, un lounge para el afterwork, un patio interior que funciona como oasis urbano y un rooftop con piscina y vistas al skyline de Madrid. Ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica completa en un entorno moderno y desenfadado.

Anda Jaleo

Y por último, y también en la calle Amnistía 6, a pocos pasos del Teatro Real, Anda Jaleo se presenta como una taberna joven y vibrante donde tradición y modernidad conviven sin complejos. Aquí se puede empezar con unas croquetas caseras, seguir con un salmorejo de carabineros o probar un rabo de toro que no tiene nada que envidiar al de las casas más clásicas. Su filosofía es clara: disfrutar comiendo, bebiendo y compartiendo. Es un lugar ideal para ir con amigos, dejarse llevar por el ambiente y descubrir cómo los sabores de siempre se reinterpretan con un toque actual.