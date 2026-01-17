Más de 2.000 m2 y tres plantas: el nuevo centro que está a punto de llegar a uno de los barrios más sofisticados de Madrid

La oferta cultural del barrio madrileño de Montecarmelo está a punto de dar un salto cualitativo con la apertura de un nuevo centro «extraordinario, con una calidad magnífica y abierto a la gente», tal y como subrayó la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, durante su visita a las instalaciones acompañada por el concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo.

Con una superficie construida de más de 2.260 metros cuadrados distribuidos en tres plantas (una de ellas bajo rasante) y una inversión municipal de 5,7 millones de euros, ha sido concebido como un espacio luminoso, moderno y versátil que pueda adaptarse a usos tanto culturales como sociales y educativos. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la apuesta por la accesibilidad universal y la eficiencia energética.

Nuevo centro cultural en Madrid

Las tres plantas del edificio se han organizado en volúmenes interconectados para evitar rincones residuales y pasillos innecesarios.

La planta sótano tiene garaje, salas de instalaciones, cuarto de limpieza y almacén. La planta baja se compone de acceso y consigna, vestíbulo principal, sala de lectura, fondo de libros y de audiovisuales, sala de grupos, salas auxiliares, reprografía, zona de lectura, hemeroteca, aseos, zona de descanso, zona infantil y bebeteca, así como una sala polivalente. Por su parte, la planta primera cuenta con un vestíbulo, zona de lectura, comicteca, sala juvenil, sala de informática, comedor con cocina, aseos, despachos, sala de descanso y aula polivalente.

«El diseño del equipamiento pone en valor el espacio mediante salas diáfanas de grandes dimensiones y un aprovechamiento eficiente de la superficie, reduciendo espacios residuales y rincones. La organización interior contempla una distribución flexible de los distintos ámbitos, estructurados en función de las exigencias de ruido y silencio, así como de su funcionalidad y de la posibilidad de una gestión independiente de los espacios».

El edificio se ha diseñado para ser plenamente accesible, eliminando barreras arquitectónicas. Asimismo, el proyecto se ha desarrollado conforme a criterios de accesibilidad universal y máxima eficiencia energética, con un especial cuidado en la iluminación natural y en la relación entre el interior y el exterior del edificio, que actúa como elemento vertebrador del conjunto.

Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado que «es un centro con una calidad magnífica, en el que todas las instalaciones tienen muchísima luz».

Ubicación

El nuevo centro cultural se encuentra situado en el número 57 de la avenida del Monasterio de Silos, en el barrio de Montecarmelo, dentro del distrito de Fuencarral-El Pardo, una zona bien comunicada del norte de Madrid. Se puede llegar fácilmente en transporte público, siendo la opción más cómoda el metro, a través de la línea 10, con parada en Montecarmelo, situada a pocos minutos a pie del edificio.

Madrid Capital 21. Plan de Equipamientos 2019-2027

«Esta hoja de ruta nació con el compromiso de construir 96 nuevas dotaciones municipales en los 21 distritos de la ciudad hasta 2027. A día de hoy, el plan ha alcanzado el objetivo de los 96 equipamientos, de los cuales 77 están ya finalizados y 19 están en construcción. Todos ellos suman una inversión de más de 536 millones de euros.

Los nuevos equipamientos incluyen desde centros de mayores, juveniles, de día y de servicios sociales hasta escuelas infantiles, bibliotecas, centros culturales y equipamientos deportivos, pasando por comisarías integrales de Policía Municipal, bases operativas de SAMUR-PC, instalaciones de Bomberos o dotaciones administrativas y equipamientos de economía, empleo e innovación.

El reequilibrio territorial es uno de los grandes pilares del plan. En este sentido, el Ayuntamiento ha plasmado su compromiso con los distritos del sur y el este de la ciudad, ya que de los 96 nuevos equipamientos, 45 están en estos distritos.

Es la primera vez que el Consistorio pone en marcha una planificación a ocho años vista de nuevas dotaciones para la ciudad. Para ello, se han conjugado las demandas de los 21 distritos y de las diferentes áreas de gobierno», detalla el Ayuntamiento de Madrid.

Este nuevo centro cultural de Montecarmelo se unirá a los otros ocho equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento de Madrid desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. Se trata de la biblioteca del Ensanche de Carabanchel, el Centro Cultural Antonio López (Chamartín), el Centro Cultural de Valdebebas (Hortaleza), el Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), el Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), el centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas), el centro cultural con biblioteca Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde) y la ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca).

Asimismo, el Ayuntamiento tiene actualmente en marcha la construcción de otras cinco dotaciones culturales que también forman parte del plan municipal de equipamientos: la biblioteca de la calle Silvano (Hortaleza), el Centro Cultural de Almendrales (Usera), el centro cultural con biblioteca y auditorio de El Cañaveral (Vicálvaro), el centro cultural y juvenil de la calle Canal de Panamá (Ciudad Lineal) y el espacio cultural del paseo del Prado, 30 (Centro).