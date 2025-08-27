Conciertos de las Fiestas de Aravaca 2025: quién actúa, fechas, entradas y dónde son

Las Fiestas de Aravaca 2025 ya han dado a conocer sus fechas durante la primera semana de septiembre. Estas fiestas, en honor a Nuestra Señora del Buen Camino, patrona del barrio, reúne a vecinos y visitantes que se preparan para vivir unos días marcados por las procesiones, actividades familiares y, también como no, los conciertos. Y es que si algo no falta en estas fiestas es la alegría que solo la música en directo transmite, de modo que toma nota porque te ofrecemos toda la información sobre quién actúa y cómo conseguir las entradas.

La programación de este año ya ha sido desvelada por parte de la Junta Municipal del Distrito Moncloa-Aravaca y en lo que respecta a conciertos, podemos encontrar propuestas modernas y también, actuaciones con ese sabor a nostalgia que tantos recuerdos despiertan con grupos de antaño que todavía recordamos. De hecho, entre los platos fuertes del cartel musical, destacan nombres como Siempre Así, Un Pingüino en mi Ascensor, Los Geiperman (con su tributo a Hombres G) y la energía de DJ Lady Cherry. Por ello, si estás pensando en acercarte al recinto ferial de Río Nela para disfrutar de alguna de estas noches, toma nota del calendario completo, los horarios, artistas y como decimos, dónde conseguir las entradas.

Calendario de los conciertos: horario y fechas

Las fiestas de Aravaca se celebran este año entre el 4 y el 8 de septiembre, pero los conciertos principales tendrán lugar entre el jueves 4 y el sábado 6 de septiembre. Todos ellos se celebrarán en el Recinto Ferial de Río Nela, con acceso libre hasta completar aforo y a partir de las 21:00 o las 22:00 horas en función de quién actúa. Consulta ahora todo el calendario:

Jueves 4 de septiembre : apertura con el pregón a las 21:00h, seguido de la actuación de Los Limones entre las 21:30h y las 23:30h.

: apertura con el pregón a las 21:00h, seguido de la actuación de Los Limones entre las 21:30h y las 23:30h. Viernes 5 de septiembre : actuación de Siempre Así a las 22:00h, y justo después, sobre las 23:45h, Un Pingüino en mi Ascensor.

: actuación de Siempre Así a las 22:00h, y justo después, sobre las 23:45h, Un Pingüino en mi Ascensor. Sábado 6 de septiembre: noche con mezcla de estilos. A las 22:00h, concierto tributo a Hombres G a cargo de Los Geiperman, y a partir de las 23:45h, sesión musical con la DJ Lady Cherry, que cerrará la velada.

Además, todos los días se celebra la hora sin ruidos de 17:00 a 18:00h, pensada para hacer el recinto más accesible a personas con sensibilidad auditiva o necesidades especiales.

Todos los artistas

Ya hemos mencionado quién actúa pero para que no te pierdas a ninguno de ellos, te detallamos ahora todos los artistas de los conciertos de las Fiestas de Aravaca 2025:

Siempre Así: grupo sevillano con décadas de trayectoria, conocido por su fusión de sevillanas, rumbas y canciones populares que invitan a cantar en familia.

grupo sevillano con décadas de trayectoria, conocido por su fusión de sevillanas, rumbas y canciones populares que invitan a cantar en familia. Un Pingüino en mi Ascensor : banda mítica del pop alternativo español que nadie se quiere perder gracias a sus letras llenas de humor y diversión.

: banda mítica del pop alternativo español que nadie se quiere perder gracias a sus letras llenas de humor y diversión. Los Geiperman : grupo tributo que repasa los grandes éxitos de Hombres G, uno de los grupos más famosos del pop nacional.

: grupo tributo que repasa los grandes éxitos de Hombres G, uno de los grupos más famosos del pop nacional. Lady Cherry: DJ que mezcla clásicos del pop con sesiones bailables y actuales.

Además, habrá actuaciones de otros grupos y orquestas locales, como la orquesta Tierra, encargada del espectáculo musical del jueves 4 por la noche. También participarán formaciones como Wave Dance, que ofrecerá una actuación de baile el sábado 6 a las 21:00 horas, justo antes de los conciertos principales.

Dónde comprar entradas y cómo

La entrada a los conciertos es gratuita y no es necesario adquirir entradas previamente. El acceso será libre hasta completar aforo en el Recinto Ferial de Río Nela, que funcionará como epicentro de las fiestas musicales. Se recomienda llegar con tiempo suficiente, sobre todo en las actuaciones más esperadas, como la de Siempre Así o el tributo a Hombres G, donde se prevé mayor afluencia.

No hay venta online ni entradas físicas, ya que el objetivo de la organización es que las fiestas sigan siendo populares y abiertas a todos. Por si hubiera cambios de última hora, siempre viene bien echar un vistazo a los canales oficiales del Ayuntamiento o de la Junta de Distrito. No suele haber sorpresas, pero nunca está de más asegurarse antes de salir de casa.

Y si vas a acercarte al recinto ferial, lo más cómodo es dejar el coche y moverse en transporte público. Aravaca está muy bien conectada con varias líneas de autobús (como la 160, 161, 163 o la nocturna N28), además del Cercanías (líneas C7 y C10) y el Metro Ligero (ML2). Así evitas atascos y vas más tranquilo.

Las Fiestas de Aravaca son las grandes protagonistas de los primeros días de septiembre en Madrid, pero no sólo por sus conciertos, también debido a sus charangas que recorren el barrio, los toros de carretón que hacen reír a los más pequeños, el bullicio en la plaza y la emoción de la procesión. Toma nota entonces las fechas del 4 al 8 de septiembre ya que Aravaca te espera. ¿Te lo vas a perder?.