Conciertos de las fiestas de Alcorcón 2025: actuaciones, fechas, dónde comprar entradas y dónde son

Las Fiestas de Alcorcón son de las últimas que se celebran en el mes de agosto. De hecho, abarcan sobre todo la primera semana del mes de septiembre y las de este año 2025 llegan con una programación musical que promete no dejar a nadie indiferente. Tendremos conciertos para todos, desde aquellos que son nostálgicos de los 80 hasta los fans del indie actual, pasando por ritmos urbanos, propuestas familiares y sesiones con DJ. Este año el cartel de los Conciertos de las fiestas de Alcorcón 2025 se presenta más variado que nunca de modo que toma nota porque te ofrecemos a continuación, todos los detalles.

Además lo mejor no es sólo la variedad de conciertos que vamos a encontrar en las Fiestas de Alcorcón 2025, sino que estos conciertos son además gratuitos y accesibles para todo el mundo, así que sólo hay que estar atento a los horarios y ubicaciones. Uno de los escenarios principales será el Auditorio Paco de Lucía, punto neurálgico de las noches musicales en Alcorcón. Por él pasarán artistas reconocidos como Vicco, Marwán, Chambao, Judeline, K1ZA, Ill Pekeño & Ergo Pro, Pipiolas o Jesús Caballero, además de sesiones electrónicas, bandas tributo y hasta espectáculos infantiles. Pero no sólo eso, las plazas y parques del municipio también acogerán actuaciones, fomentando ese ambiente de verbena y fiesta cercana que caracterizan estas Fiestas de Alcorcón, y que se celebran entre el viernes 29 de septiembre y el lunes 8 de septiembre.

Pero no olvidamos además que junto a los conciertos, estas fiestas contarán también con pasacalles, actividades infantiles, mercados medievales, arte urbano y deporte. Aunque si lo que deseas saber quién actúa, cuándo y dónde, a continuación te dejamos toda la información, con todos los nombres y claves para disfrutar al máximo de los conciertos de estas fiestas patronales.

Todos los artistas

Estos son los principales conciertos de las Fiestas de Alcorcón 2025, ordenados por fecha:

Viernes, 29 de agosto

Ciudadela Fest: Rap & Hip Hop – Desde las 12:00 h, en la Explanada de los Castillos (entrada libre).

– Desde las 12:00 h, en la Explanada de los Castillos (entrada libre). Kiss FM + Festihit FM: DJ Sara Delgado, Víctor Álvarez, Alekos Rubio y Josué Gómez. Desde las 22:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre hasta completar aforo).

Domingo, 31 de agosto

El Gran Show con la Orquesta Krypton – A las 21:00 h en Parque Darwin. 18 artistas en escena repasando grandes éxitos.

– A las 21:00 h en Parque Darwin. 18 artistas en escena repasando grandes éxitos. Concierto familiar Diverplay + Cocorokis – 20:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre).

Martes, 2 de septiembre

Concierto de la Banda Municipal – 20:00 h en Plaza de España.

– 20:00 h en Plaza de España. Vicco – 22:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre).

Orquesta Tucán – Baile popular tras el pregón en la Plaza de España.

Miércoles, 3 de septiembre

Dirty Dancer – Grupo Copacabana – 22:00 h en Plaza Ondarreta.

– Grupo Copacabana – 22:00 h en Plaza Ondarreta. Marwán – 23:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre).

Jueves, 4 de septiembre

Candlelight con Clara Saval (violín) – 20:00 h en la Carpa de Mayores – Parque de la Paz.

– 20:00 h en la Carpa de Mayores – Parque de la Paz. Caña y Media – 21:00 h en el Auditorio Paco de Lucía. Ganadores del concurso “Sonidos de Alcorcón” (entrada libre).

– 21:00 h en el Auditorio Paco de Lucía. Ganadores del concurso “Sonidos de Alcorcón” (entrada libre). Super 8 by Neon Collective – 22:00 h en Parque Darwin.

– 22:00 h en Parque Darwin. Lobos Band – 22:00 h en Plaza Jota Mayúscula.

– 22:00 h en Plaza Jota Mayúscula. Chambao – 23:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre).

Viernes, 5 de septiembre

Pipiolas – 21:30 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre).

– 21:30 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre). Judeline – 23:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre).

– 23:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre). DJ en varias ubicaciones – Desde las 21:00 h en Campodón, Margarita Burón y Plaza San Pedro Bautista.

Sábado, 6 de septiembre

Jesús Caballero – 21:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre).

– 21:00 h en el Auditorio Paco de Lucía (entrada libre). K1ZA – 22:00 h en el Auditorio Paco de Lucía.

Ill Pekeño & Ergo Pro – 23:00 h en el Auditorio Paco de Lucía.

– 23:00 h en el Auditorio Paco de Lucía. Se acabó – Tributo a María Jiménez – 22:00 h en Plaza Reyes de España.

Domingo, 7 de septiembre

II Festival Rock Alcorcón – Desde las 18:00 h en el Auditorio Paco de Lucía. Con: Hora Límite, The Puggies, Pubic Enemy, Boikot y Biznaga (entrada libre).

– Desde las 18:00 h en el Auditorio Paco de Lucía. Con: Hora Límite, The Puggies, Pubic Enemy, Boikot y Biznaga (entrada libre). Emilio 5.0 – Baile de clausura en la Carpa de Mayores.

– Baile de clausura en la Carpa de Mayores. Mención especial merece el Gran Castillo de Fuegos Artificiales – Medianoche, en la Calle Institutos (junto al Recinto Ferial).

Entradas para los conciertos de las fiestas de Alcorcón: dónde y cómo comprar

La buena noticia es que todos los conciertos del programa oficial son gratuitos y no requieren entrada previa. Sólo se exige llegar con tiempo suficiente, ya que en la mayoría de casos el acceso está sujeto a aforo limitado, especialmente en el Auditorio Paco de Lucía, donde se concentran las actuaciones más populares.

En ningún caso se ha habilitado un sistema de venta online ni presencial de entradas para estos eventos. No obstante, si quieres asegurar buen sitio, lo recomendable es acudir al menos con media hora de antelación, sobre todo en las noches de fin de semana, cuando más público se congrega.

También es importante prestar atención al lugar del concierto, ya que aunque muchos se celebran en el Auditorio Paco de Lucía, otros tendrán lugar en parques, plazas o espacios menos habituales, como Parque Darwin, Plaza Reyes de España o la Plaza de España. Puedes consultar la ubicación exacta en el programa oficial o a través de las redes sociales del Ayuntamiento.