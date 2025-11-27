Como comer en Barbate pero sin salir de Madrid: el restaurante con el mejor atún abre sus puertas a partir de este día

Si buscas en Google dónde comer buen atún, lo más probable es que aparezca Barbate entre los primeros resultados. Y, dentro de este, siempre sobresale un nombre que lleva años acumulando fama, premios y listas de espera: El Campero. Para muchos es el mejor restaurante de atún rojo de España, un auténtico templo donde este producto se trabaja como en ningún otro sitio. Y ahora, por primera vez, esa experiencia va a poder vivirse sin coger un AVE ni hacer cientos de kilómetros. Y es que el restaurante con el mejor atún aterriza en breve en Madrid, de modo que la expectación es alta.

El Campero ya calienta motores, y prepara su desembarco en la capital, aunque no lo hará de cualquier manera. Mantendrá su carta, su chef, su estilo y ese respeto absoluto al atún de almadraba que lo ha convertido en un referente. La gran diferencia es que esta vez todo ocurrirá en pleno barrio de Salamanca. Y lo mejor es que ya hay fecha aproximada. El nuevo El Campero abrirá entre finales de febrero y principios de marzo de 2026, en un palacete francés de tres plantas situado en la calle María de Molina. Un espacio amplio, luminoso y pensado para recrear esa esencia gaditana que tantos viajeros han perseguido durante años, y del que te ofrecemos todos los detalles.

El restaurante de Barbate con el mejor atún llega a Madrid

El Campero aterriza en Madrid con una intención muy clara: replicar la experiencia de Barbate al detalle. No vas a encontrar segundas cartas ni fórmulas adaptadas para la capital; será el mismo concepto que ha recibido dos Soles Repsol por su manera de trabajar el atún rojo de almadraba. Esto significa que la esencia se mantiene intacta: el mismo chef, el mismo equipo y la misma cocina que durante décadas ha convertido este restaurante en una peregrinación obligada para los amantes del buen producto.

El nuevo local estará en María de Molina, 25, haciendo esquina con Lagasca, y ocupará un palacete francés de tres plantas con más de 700 metros cuadrados interiores y 200 de jardín. El proyecto, que roza los 200 comensales de aforo, busca transmitir la luz, la calma y la atmósfera marina de Barbate. Para ello, el interiorismo que ha creado MIL Studios apostará por materiales nobles, texturas naturales y referencias constantes a la pesca tradicional gaditana, incluidas las redes de almadraba que evocan la historia del restaurante desde sus orígenes en 1978.

La planta baja estará diseñada como La Casa del Pescador, un espacio acristalado más informal con barra, mesas altas y un ambiente de picoteo. La primera y segunda planta se reservarán para los comedores más serios, donde se servirán los platos icónicos tal y como se conocen en Cádiz. Y la tercera planta funcionará como un espacio exclusivo para eventos y experiencias privadas. Todo pensado para que quien cruce la puerta sienta que está entrando en un lugar que respira mar aunque esté en pleno barrio de Salamanca.

En lo gastronómico, El Campero llegará a Madrid con más de 45 años de tradición y su gran especialidad: el atún rojo de almadraba capturado mediante la histórica técnica de la levantá. Su carta reconocerá al instante a cualquiera que haya visitado Barbate. Desde clásicos como la tosta de atún y trufa, los sashimis, el tomate trinchado con vinagreta de semimojama, el atún encebollado o la trilogía de sashimi, hasta platos más innovadores como el carpaccio de paladar de atún con sorbete de lima y albahaca.

También mantendrán su propuesta más exclusiva: el menú degustación, El susurro de los atunes, un recorrido completo por los cortes del atún a través de 14 pases que solo se servirá por encargo. Su precio seguirá siendo el mismo que en Cádiz: 145 euros, mientras que la carta tendrá un precio medio de 70 euros por persona. Además, se sumarán otros pescados a la brasa, diferentes mariscos y algunas opciones de carne para ampliar la oferta sin perder identidad.

Este 2025 marcó un cambio importante en la historia del restaurante: la jubilación de Pepe Melero, su fundador, y la incorporación de Azotea Grupo como nuevos propietarios. Aun así, el objetivo es innegociable: preservar la esencia y el alma de El Campero.»Queremos que quien se siente en Madrid sienta que está en Barbate”», explican desde la dirección gastronómica. Y ese parece ser el hilo conductor de todo el proyecto: trasladar el sur, su técnica y su producto a un palacete madrileño sin perder ni un gramo de autenticidad.

En definitiva, El Campero llega a Madrid por la puerta grande, con un proyecto ambicioso y un mensaje muy claro: la capital podrá disfrutar, por fin, del atún rojo más famoso de España. Y, viendo cómo suele llenarse su restaurante en Barbate, lo más probable es que las reservas del mejor restaurante para comer atún, ahora en Madrid, empiecen a volar mucho antes de su inauguración oficial.