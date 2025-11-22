Mariscada con vistas al mar por 20 euros: el restaurante del que todo el mundo está hablando

El marisco es un manjar muy valorado en la gastronomía, y quienes lo disfrutan saben que, en general, sus precios suelen ser elevados, especialmente en restaurantes situados en zonas costeras. Sin embargo, hay una sorpresa muy grata: un restaurante con vistas al mar que ofrece una mariscada XXL por sólo 20 euros. Situado en Sant Andreu de Llavaneres, cerca del puerto de Balís y a pocos pasos del mar, a 20 minutos de Barcelona, el restaurante Las Palmeras se ha hecho famoso por ofrecer generosas bandejas de marisco a precios muy asequibles. El buffet libre incluye desde canapés y embutidos clásicos hasta platos más exóticos.

Cada semana, dedican un espacio a la gastronomía de un país diferente, como el sushi. También destacan los platos mediterráneos, como la paella y la fideuá, que son muy populares entre los comensales. Las bandejas de mariscos, con montañas de gambas y mejillones, son un atractivo irresistible. Para cerrar la comida, no puede faltar la famosa fuente de chocolate, que se ha convertido en la estrella de los postres. En cuanto a los precios, el buffet cuesta 20 euros de lunes a viernes, mientras que los sábados por la noche es de 28,95 euros, y a mediodía de 27,5 euros. La ubicación exacta es en Carretera Nacional II Km 652.

Restaurante Las Palmeras: mariscada por 20 euros

«Las Palmeras es un restaurante con personalidad y con un equipo joven y apasionado dirigido por Paco Carrasco. Ofrece un buffet libre basado en la variedad y la cocina tradicional con un toque actualizado, aprovechando las temporadas de cada producto».

El restaurante se ha hecho viral en redes sociales y ha llamado la atención la atención de influencers y tiktokers. Los comentarios en TikTok son muy positivos; los visitantes elogian tanto la calidad de la comida como el excelente servicio. Además, en Las Palmeras, los sábados por la noche también ofrecen baile, convirtiéndolo en un lugar ideal para disfrutar de buena comida y fiesta al mismo tiempo.

Estas son algunas de las valoraciones que se pueden leer sobre el restaurante en Google Review, con una valoración global de 4 estrellas:

«Una experiencia increíble mi pareja me dio una sorpresa y reservo mesa. La comida increíble de gran calidad. La camarera que nos atendió en la mesa 12 muy agradable muy atenta. La zona de fríos muy rica y con mucha variedad, la zona de caliente unas paellas increíbles te quita hasta el hipo, y la zona de postres una variedad que es imposible probarlo todo».

«La comida es súper abundante y variada, la calidad es correcta. Por el precio del buffet en diario no encontrarás nada mejor, ya que incluye bebida y un montón de postres, con cava y fuentes de chocolate incluidas».

«Fue la primera vez que fui, me pareció un sitio maravilloso, la comida super, ya que la materia prima era excelente, todo muy limpio, el personal, todos, todos muy atentos, amables y dispuestos ayudarte en todo. Felicidades a todos».

«Este restaurante es con diferencia el mejor buffet libre que yo he ido, su comida es muy buena, y dispone de una gran variedad de platos, tanto calientes, como fríos, además cuenta con muchos postres variados y tiene la bebida incluida, agua, vino, cava, refrescos y café, puedes beber y comer cuanto quieras, todo está muy limpio y la atención es de 10».