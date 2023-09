Le pones los pelos de punta a los japoneses cuando comes sushi: estos son los errores que cometes

El sushi es uno de los platos de moda en la gastronomía occidental. En España, las piezas más demandadas son los makis de salmón y atún, pero en Japón los primeros son extremadamente raros y complicados de encontrar. Es más, fueron lo noruegos quienes introdujeron el salmón en la cocina del país asiático en los años ochenta. Actualmente, hay cada vez más personas que comen sushi, pero esto no evita que haya algunos errores comunes que horrorizan a los japoneses.

Errores habituales al comer sushi

Por lo general, tratando de hacer un esfuerzo por mantener las costumbres japoneses, solemos intentar comer el sushi con palillos o, si no sabemos manejarlos, con tenedor y cuchillo. Pues bien, lo cierto es que esta es una comida que en un principio fue concebida para comer con los dedos. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por usarlos porque no está mal visto en ningún sitio, ni siquiera en un restaurante de lujo.

Cuando pedimos un surtido de sushi, debemos seguir un orden muy concreto para disfrutar del sabor de cada pieza en todo su esplendor. Los japoneses recomiendan comer de pescados más suaves a más grasas e intensos.

Bañar el sushi en salsa de soja no es una práctica común en Japón. Lo primero a tener en cuenta es que esta salsa tiene un alto contenido de sal, así que abusar de ella no es una buena idea. A esto hay que sumar que el sabor auténtico tanto del pescado como del arroz se pierde por el camino. Lo ideal es mojar el sushi solo un poco, y siempre por el lado del pescado.

Algo que nunca debemos hacer es partir cada pieza de sushi. Los japoneses la comen de un solo bocado, y así tenemos que hacerlo nosotros. Nada de darle pequeños mordiscos y dejar el resto en el plato. Si la pieza es muy grande, sí podemos dejar la mitad en los palillos, pero jamás en el plato.

Algunos restaurantes sirven pequeñas rodajas de jengibre con el sushi. Por error, muchas veces colocamos estas rodaja encima de la pieza. Pero en realidad este acompañante para limpiar el paladar entre trozo y trozo para que no se mezclen los sabores.

Hideki Matsuhisa, chef del restaurante Koy Shunka de Barcelona, cuenta a ‘El Comidista’ de ‘El País’ que estos son los errores al comer sushi más comunes y que más horrorizan a los japoneses.