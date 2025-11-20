Adiós a uno de los mejores bocatas de calamares de Madrid: lo recomendaba la Guía Repsol, pero ya no lo probarás

En Madrid siempre están abriendo nuevos restaurantes, el problema es que algunos también se ven obligados a bajar la persiana. Algunos defendían que los mejores bocadillos de calamares estaban en la Plaza Mayor, pero la realidad es que hasta hace bien poco para probarlos debías ir a la Castellana.

Para la Guía Repsol, uno de los templos de los bocadillos de calamares era el restaurante Bugao, especializado en el atún rojo, dirigido por el chef ceutí Hugo Ruiz.

No sólo destacó por su cocina marinera y por llamar la atención de políticos, deportistas y artistas. También tenía unos bocadillos de calamares estupendos. Por desgracia, ya nunca podrás probarlos: el local cerró hace unos meses.

El bocadillo de calamares que enamoró a la Guía Repsol ya no existe

La sede madrileña de Bugao estaba situada en Calle María de Molina, 4, y se convirtió en uno de los templos del producto marinero en Madrid. Entre sus platos más celebrados, la Guía Repsol destacó una versión inesperada del bocadillo de calamares tradicional.

Según explicaba la guía, la propuesta de Hugo Ruiz combinaba calamares fritos, mayonesa de pera, alioli de ajonegro y un sorprendente pan de tinta de calamar. Una reinterpretación tan original como deliciosa que Bugao tenía previsto recuperar a finales de octubre tras un año sin prepararla.

Y es que en Bugao estaban especializados en la cocina mediterránea y ceutí. De hecho, presumían de tener un 80% de productos de mar en su carta. Sin embargo, el regreso del bocadillo de calamares nunca llegará.

El restaurante de moda en Madrid cierra sus puertas definitivamente

Desde el restaurante ya han confirmado que Bugao ha bajado la persiana. De hecho, en Google aparece como «cerrado permanentemente» y la Guía Repsol lo ha eliminado de sus listados.

El local contaba con 350 metros cuadrados y fue inaugurado en 2020. Fue una de las grandes apuestas del chef Hugo Ruiz, que desembarcó desde Ceuta para llevar su propuesta a la gran ciudad.

Con el atún rojo como protagonista y un ticket medio de entre 40 y 80 euros por persona, Bugao logró hacerse un hueco inmediato en la escena gastronómica madrileña.

Su combinación de producto, técnica y una decoración impactante hicieron que pronto figurara entre los recomendados por la Guía Michelin y la Guía Repsol, convirtiéndose en un destino habitual para amantes del buen comer.

De hecho, fue habitual ver a personalidades como Mariano Rajoy, Isabel Díaz Ayuso, y a varios futbolistas y ex futbolistas del Real Madrid y de la selección española.

Los madrileños eligen los mejores bocadillos de calamares

Algunos dicen que los mejores bocadillos de calamares están en Valencia y no en Madrid, gracias a la cultura del almuerzo. Sin embargo, la opinión de los clientes de Bugao indica otra cosa.

Un cliente destacó el trato: «Una experiencia muy buena, uno de los mejores restaurantes, sin ninguna duda, de todo Madrid; una bodega también muy acertada y con botellas que muy difícilmente puedes probar en otro sitio aquí en la capital. El propio chef, Hugo, salió a enseñarnos todo».

Otro comensal también se deshacía en elogios: «Amor por el producto y una elaboración inmejorable. Sin ninguna duda un referente en Madrid».