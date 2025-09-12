Ayuso retrata a la izquierda: «Que pasen unos días en Gaza y vean cómo tratan a mujeres y homosexuales»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este viernes a los partidos de la oposición que se posicionen contra el genocidio en Gaza, pero no lo hagan contra los asesinatos de mujeres por parte de Hamás. «El pañuelo palestino no es feminismo, no es LGTBI. Les animo a pasear unos días por Gaza y otros días por Tel Aviv y que me cuenten, homosexuales, transexuales y mujeres, cómo se han encontrado en un sitio y cómo se han encontrado en el otro», ha dicho Ayuso durante el Debate del Estado de la Región.

En este sentido, la presidenta autonómica ha defendido que feminismo «tampoco es callar ante las violaciones» que se han producido, como en el caso de la ocurrida próxima al centro de acogida de Alcalá de Henares. «Las denunciamos todas y estamos en contra de todas».

«Les da igual que haya habido mujeres asesinadas, torturadas y exhibidas como trofeos por las calles de Gaza, como eran judías, para ustedes se lo merecían», ha lanzado la presidenta regional durante la segunda jornada del debate.

«Si fuera un genocidio o la lucha por la vida lo que les importa, vendrían al acto que cada año se celebra en la Asamblea contra el Holocausto nazi, que los señores de ultraizquierda no tienen la dignidad de acompañar», ha lamentado la portavoz de los populares en Madrid.

Por otro lado, Ayuso ha criticado que España se separe de «naciones clave» como Israel. «Espero que un día no tengamos que echar cuentas y falta a Israel porque era el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha y si no que se lo digan al Gobierno de Pedro Sánchez, que bien que le ha pedido armamento y tecnología para lo que ha querido», ha afirmado.

Vuelta ciclista

Ayuso también ha criticado la «manipulación torticera» que se están haciendo con las manifestaciones propalestinas en La Vuelta Ciclista a España y ha censurado que los ciclistas tengan que llegar a la meta «con coacciones» y rodeados de «violentos, de pancartas y de gente que quiere boicotearles».

«Se está atentando contra la vida de estos ciclistas, contra la de todos. Se está acabando con la libertad para ser deportista y la libertad para ser aficionado», ha asegurado la dirigente autonómica durante su turno de palabra.

Así, ha aludido a las personas que querían disfrutar este fin de semana de la Vuelta Ciclista en Madrid y que, en su opinión, van a sentir «miedo en manos de aquellos que van dando lecciones de odio, de la paz y de la convivencia».

También ha aludido la mandataria madrileña a la actitud «bochornosa» del delegado del Gobierno, Francisco Martín. «Le preocupa más que se realicen esas manifestaciones, a que precisamente no se realicen para que esos ciclistas puedan correr en libertad». Ola de insultos La segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región se ha celebrado en medio de una ola de insultos por parte de la oposición a la presidenta regional. «Racista, conseguidora, sectaria, genocida, portavoz de Netanyahu, mala persona, cruel, caradura… han sido algunos de ellos.

En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha lamentado que el nivel del debate sobre el estado de la región «nunca haya sido más bajo» precisamente cuando más mujeres portavoces ahí.

También ha denunciado la «obsesión» contra su persona y los ataques continuos a su pareja y su vida personal. «Yo le voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir… ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no lo he visto en la inspección fiscal?». Así, ha bromeado Ayuso al preguntar si hay algún líder del PSOE que quiera salir con ella porque hasta ahora no tienen «una sola inspección fiscal».