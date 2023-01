Tercer premio de la Lotería del Niño 2023: comprobar números y dónde ha caído

El tercer premio de la Lotería del Niño 2023 ha llenado de felicidad los hogares de aquellos afortunados con el número 18.918 en sus manos. Un décimo que puede responder a una corazonada, a una terminación que nos encanta o simplemente al capricho del lotero que ha sido el encargado de elegir el número. Este tercer premio es el último de los grandes que se reparte en este día, pero nada tiene que envidiar a los demás, un regalo que cae del cielo, teniendo en cuenta que 20 euros se convierten en 25.000 euros al instante.

El tercer premio ha caído en Lugo, Guillena (Sevilla) y Alzira (Valencia).

Este es el Tercer premio de la Lotería del Niño 2023

La Lotería del Niño 2023 pone punto y final a las fiestas. El día más especial del año para los más pequeños tiene en estas fiestas el mejor marco para un sorteo espectacular. Podremos descubrir en primera persona los efectos de un dinero que llega como un regalo más de los que traen los Reyes Magos.

Las posibilidades de que toque la lotería son bajas, aunque siempre están presentes. Este sorteo que tiene como peculiaridad que son los bombos los que van sacando un número que va formando el décimo que se busca, es uno de los más cuantiosos del año. Un total de 700 millones de euros pueden llegar a nuestras casas.

Entre ellos se incluyen los 250.000 euros a la serie o 25.000 euros de este tercer premio. En este caso, no se tendrá que pasar cuentas con Hacienda. El importe se cobra íntegramente con lo cual, podremos ingresarlo al banco y disfrutar de este extra que acabará siendo un buen aliado de estas compras o caprichos propios de estas fechas.

Invertir este dinero es la clave principal para poder disfrutarlo. Quizás en una compra que llevamos tiempo posponiendo o simplemente con la llegada de un viaje que necesitamos desde hace tiempo hacer. Es un importe que se traduce en un golpe de suerte que podemos disfrutar en estos días tan especiales.

Aprovechar el décimo para seguir estudiando o simplemente tomarse las cosas con más calma. 25.000 euros no provocan un cambio de vida, pero si que ayudarán a darnos un gusto o una buena celebración con toda la familia. Hoy no solo los niños habrán tenido regalo, también los mayores habrán conseguido vivir un día de Reyes de esos que no se olvidan de la mano de un tercer premio.