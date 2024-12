Lotería de Navidad: ¿Cuánto se queda Hacienda? ¿Desde qué cantidad? ¿Repercute en el IRPF?

Quedan pocas horas para uno de los días más tradicionales y esperados de todo el año: el Sorteo de la Lotería de Navidad. Aún estamos todos en la fase de soñar con ese golpe de suerte que puede cambiarnos la vida. Y si no es el Gordo o uno de los premios importantes, como mínimo, que nos toque la pedrea, que no resuelve nada, pero es una alegría. La mañana del 22 de diciembre llega y este domingo la voz de los niños de San Ildefonso nos situará ya, definitivamente, en la Navidad.

La Lotería de Navidad reparte este año 2.590 millones de euros en premios entre los 185 millones de décimos emitidos. 185 series de 100.000 billetes, dividido cada uno en 10 décimos. 26 millones de décimos tendrán algún tipo de premio, desde el Gordo a los reintegros. El Gordo es de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale 400.000 euros por décimo. El segundo, 1.250.000 euros y el tercero, 500.000 euros por serie. Le siguen los cuartos y quintos premios, de 200.000 y 60.000 euros, respectivamente. La pedrea es el premio más común. Resultan agraciados 1.794 números a 1.000 euros por billete, 100 euros el décimo. Hay más premios: las aproximaciones, centenas y dos últimas cifras de los tres primeros premios y, como consolación, el reintegro por coincidir con la última cifra del Gordo.

Son muchas las oportunidades, por tanto, de llevarse un buen pico que nos arregle la vida o ayude, como suele decirse, a tapar huecos. Pero atentos. Hacienda nos vigila. Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown nos recuerda: «Hacienda siempre gana con el Gordo de Navidad». Es un clásico, como el propio sorteo. Hacienda gana con la recaudación de la venta de décimos: «La parte de la venta de cada décimo que no se destina a premios, se lo queda la Administración». Y, por supuesto, Hacienda gana también con los premios: «Hacienda se queda con el 20% de los premios superiores a 20.000 euros, que, en la práctica, son el Gordo, el segundo y el tercer premio. En los restantes, que son inferiores, Hacienda no mete la mano». De forma práctica, este año, en el caso del Gordo, «de los 400.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y, por tanto, a partir de 360.000, Hacienda se queda con 72.000 euros. Nosotros recibiremos 328.000 euros».

Pero Hacienda no gana sólo quedándose el 20% del premio, como señala el experto de TaxDown. Hay más. Ese dinero empieza un recorrido: «Con ese dinero nosotros gastaremos y pagaremos IVA o si invertimos, los rendimientos tendrán que tributar. Es decir, es un dinero que va a seguir un círculo y Hacienda va a seguir recibiendo recaudación por una vía o por otra».

¿Cómo cobrar el premio?

Aitor Fernández aclara que el banco ha de abonarte el premio ya limpio de polvo y paja tributaria: «El banco paga íntegro el importe final neto del premio descontados ya los impuestos». Ya no tienes que hacer nada más. Hacienda ha cobrado por delante y se ha asegurado el dinero: «Una vez cobrado el premio ya liquidado, no tiene ningún impacto en el IRPF». A la hora de hacer la declaración, por tanto, no tienes que hacer nada más, salvo, matiza Aitor, «que hayas invertido el dinero del premio en algún producto financiero que genere intereses y, en ese caso, solo tributan los intereses».

Cuidado con compartir

Aitor Fernández advierte, en previsión de líos o sorpresas: «Si el décimo premiado se ha compartido aconsejamos que vayan todos a la vez al banco a cobrarlo. ¿Por qué? Porque hay que indicar al banco quienes son las personas agraciadas. El banco va a remitir a Hacienda enseguida los nombres».

¿Qué pasa si vamos por separado? Aitor Fernández pide tomar precauciones: «Si lo cobro yo en mi cuenta corriente y luego te hago la transferencia de tu parte a ti, lo que me estás haciendo es una donación si no hemos comunicado los nombres de los que han ganado el premio. Y, por tanto, aunque sea de buena fe, estarías tributando dos veces». Consejo: o ir juntos o, si no, comunicar de manera fehaciente al banco el nombre de las personas que han compartido el décimo premiado. Pero nunca ir sólo uno sin tomar estas precauciones.

Asesorarse si ganas

El Gordo de la Lotería de Navidad puede tener una cara B. La de aquellos (hay bastantes casos) que, al cabo de un año o dos de ganar un dineral, estaban arruinados. «Depende del perfil del riesgo de cada persona y sus necesidades», dice Aitor Fernández. Es decir, no es lo mismo gente que no necesita el premio para vivir porque ya tiene un patrimonio suficiente y puede arriesgar más a la hora de invertir lo ganado en la lotería, que gente que está pagando una hipoteca a un interés altísimo y tiene la tentación de amortizarla.

Aitor Fernández recomienda ser prudente y asesorarse en caso de ganar el Gordo: «Es mejor actuar con cabeza, guardarnos algo de colchón para imprevistos, no invertir todo y, en cualquier caso, no invertir todo en el mismo producto».

Revender décimos

¿Es legal revender décimos de lotería? Aitor Fernández explica que, antes del sorteo, puede hacerse con permiso expreso de Apuestas y Loterías del Estado: «Si nos autoriza, podemos revender décimos por un 20% del precio; es decir, por 24 euros. Esos 4 euros de comisión sería lo que ganamos».

Cosa distinta es que nos toque el Gordo y alguien te ofrezca comprarte el décimo por un precio superior al premio. No acepte: «Imaginamos que alguien nos ofrece 500.000 euros por el décimo premiado con 328.000 euros. Ojo con esto. Seguramente nos ofrecerá pagar en efectivo, en negro, en B, perdiendo la trazabilidad de este dinero. Posiblemente, estemos participando en un delito de blanqueo de capitales. Y, además, esos 500.000 euros que nos paga sí van a tributar porque lo que tiene una tributación especial es cobrar un décimo. Pero la venta de décimos no la tiene y es una ganancia patrimonial. Y la tributación, aquí, será mucho mayor».

Conclusión: cuidado con estas historias porque nadie da duros a cuatro pesetas, que se decía antiguamente. El origen de ese dinero que nos ofrecen es, con toda seguridad, ilícito. En la memoria de todos están esos políticos investigados por amañar contratos públicos o recalificar terrenos y llevarse comisiones ilegales que, ante la justicia, adujeron que les había tocado la lotería muchas veces. Y, efectivamente, disponían de muchos décimos premiados.