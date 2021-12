El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2021 vuelve un año más a repartir suerte entre los afortunados que hayan comprado alguno de los décimos ganadores. El mayor sorteo del año alcanza este 2021 los 3.440 millones de euros de emisión, de los cuales se reparte un 70% en premios. Es uno de los que implica unas mayores posibilidades de ganar, de una forma o de otra, bien sea a través de un premio grande, como por los reintegros o las aproximaciones, una gran parte de estos décimos tendrá premio. Si quieres saber si has ganador alguno de ellos, aquí podrás saberlo.

Así es cómo debes comprobar los décimos premiados del sorteo de la Lotería de Navidad 2021

La Lotería de Navidad llegará para hacer caer una lluvia de millones por el país. Todos necesitamos un poco de alegría tras unos años agridulces y la diosa fortuna seguro que lo tiene en cuenta a la hora de repartir los premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2021. Los décimos no han dejado de venderse desde que salieron a la venta y muchos de ellos se convertirán en premios millonarios.

Es importante estar atento al sorteo de Navidad, más allá de los premios mayores que son los que más se repiten, hay pequeños pellizcos, a través de aproximaciones o reintegros que nos pueden dar más de una alegría. Tener el décimo a mano nos puede suponer un dinero en mano a las pocas horas.

Si eres uno de los afortunados podrás cobrar los premios menores en cualquier administración de lotería y los mayores en las entidades que tengan convenio con la administración, además de en la delegación de loterías y apuestas del estado. A partir de las 18:00 del día 22 se podrá cobrar los premios, un momento en el que deberemos ir décimo en mano al banco o a la administración correspondiente.

Los décimos premiados del sorteo de la Lotería de Navidad 2021 tienen una validez. Son tres meses el periodo en el que podremos hacernos con estos premios. Si no reclamamos nuestro dinero, sea mucho o unos euros, lo perderemos. Aunque haya tiempo, no debemos perderlo, podemos dejar pasar la oportunidad de ganar más dinero. Un décimo al que nos devuelven el dinero, que podemos cambiar por uno de la Lotería del Niño, quizás nos suponga un premio inesperado.

Si después de comprar los décimos de la Lotería de Navidad no has recibido ningún premio, no te desesperes, hay una segunda oportunidad en unos días, el sorteo de la Lotería del Niño 2022 vuelve cargado de millones de euros.