Tres avalanchas han golpeado los Alpes Austríacos, donde al menos ocho personas han muerto a consecuencia de los desplazamientos de las grandes masas de nieve. Los sucesos sorprendieron a varios grupos de esquiadores cuando se encontraban practicando deporte este sábado en el lugar de los hechos, en Austria.

Las dos primeras avalanchas se produjeron en la región occidental austríaca de Pongau, en el estado de Salzburgo, con apenas unas horas de diferencia. A las 12:30 horas, cerca de la localidad de Bad Hofgastein, el desprendimiento de la masa de nieve arrastró y sepultó a una esquiadora y su marido, que pudieron contactar con los servicios de Emergencias. Sin embargo, estos no pudieron hacer nada por salvarles la vida.

Horas después, una segunda avalancha agitó el valle de Grossarltal, cuando un grupo de siete personas recorría la zona practicando esquí de travesía. Cuatro de ellas han muerto y las otras tres han resultado heridas.

Tras ello, por la tarde, el municipio de Pusterwald, en el estado de Estiria, vivió un siniestro similar. La avalancha, en este caso, se desencadenó mientras siete esquiadores de travesía checos se desplazaban por la zona. Tres de ellos quedaron sepultados y murieron. Los cuatro compañeros que sobrevivieron al alud fueron evacuados por los equipos de rescate y atendidos por los servicios sanitarios.

Los servicios de Emergencias austríacos habían emitido de manera previa a la jornada advertencias sobre las condiciones adversas de la zona alpina fuera de pista, y avisaron del peligro de avalanchas antes de que éstas se desencadenaran. Las autoridades desplegaron un dispositivo con 90 efectivos de rescate para asistir a las víctimas afectadas por el desplazamiento violento de la nieve.

«Esta tragedia demuestra dolorosamente la gravedad de la situación actual de las avalanchas. Nuestro más sentido pésame a las familias», ha trasladado el jefe del servicio de rescate de montaña de Pongau, Gerhard Kremser. El austríaco ha lamentado igualmente que se desatiendan los avisos y que se produzcan estas «consecuencias fatales».

Estas tres avalanchas se suman a varios accidentes de nieve más ocurridos en las últimas semanas en zonas ubicadas en los Alpes Austríacos, todos ellos con víctimas mortales.