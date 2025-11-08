Una ‘influencer’ árabe: «Es absurdo que la izquierda española y los movimientos LGTBI apoyen a Hamás»

La divulgadora siria Rowan Osman ha denunciado en declaraciones a OKDIARIO la «movilización histérica» de la izquierda española contra Israel y ha advertido de que el odio desatado en las calles de Europa recuerda a los patrones previos al ascenso del totalitarismo. «Primero serán los judíos. Después, todos los que piensan distinto», ha alertado desde Cracovia, donde participa en la conferencia de la Asociación Judía Europea y en una visita a Auschwitz, el mayor símbolo del exterminio antisemita en el continente. Durante su entrevista ha reflexionado sobre que «es absurdo que la izquierda española y los movimientos LGTBI apoyen a Hamás». En este sentido, ha destacado que Hamás ejecutaría al colectivo LGTBI.

«Esta idea, esta extraña alianza entre la izquierda radical y los islamistas, no es nueva. Recordemos a quienes vivieron en 1979, a quienes presenciaron la excelente acogida que tuvo Jomeini y la plataforma global que se le brindó en Francia, adorado y defendido por la izquierda, incluyendo a alguien tan respetable como Michel Foucault. Uno pensaría que, a estas alturas, la izquierda radical habría aprendido la lección y comprendido, sobre todo tras el ejemplo de Jomeini, quien regresó a Irán, lo convirtió en una república islámica y ejecutó a todos sus aliados de izquierda», ha destacado.

«Uno pensaría que habrían aprendido la lección y comprendido que uno, como homosexual que apoya a Hamás, debería saber que, como mínimo, lo que le harían en sus territorios controlados sería la ejecución», ha destacado.

«Creo que en Occidente se dan muchos derechos por sentados. Lamentablemente, en este momento, creen que pueden impulsar una agenda común contra los conservadores, por así decirlo, pero sobre todo contra Israel. Espero que despierten antes de que sea demasiado tarde y comprendan que los islamistas no les perdonarán nada de lo que conquisten. Digo esto pensando en países como Bélgica, el Reino Unido, quizá Francia», ha resaltado.

«Hace poco estuve en Roma, incluso en el barrio judío. Hablé con varias personas que no sabían absolutamente nada del conflicto árabe-israelí», ha explicado Osman. En este sentido, ha desgranado que hay campañas de bot en redes sociales con financiación de Qatar e Irán. «Con esa ignorancia, tener opiniones tan firmes contra Israel puede ser muy peligroso. Mañana veremos los mapas de los campos de concentración en Auschwitz. La incitación contra los judíos que estamos viendo hoy en Europa es inquietantemente familiar», ha destacado.

Según Osman, la izquierda radical en España, Italia, Francia o Reino Unido está orgullosa de esta movilización, pero no entiende lo que está alimentando: «Esto no sólo va contra los judíos. Quien se oponga a esta agenda anarquista y fanática será el siguiente».

Una trayectoria marcada por romper el antisemitismo cultural

Rowan Osman nació en Damasco en una familia laica. Su padre procede de una familia suní de la capital siria y su madre es de origen chií, de una localidad cercana a Baalbek (Líbano). Pasó parte de su infancia en el valle de la Bekaa, vivió después en Arabia Saudí y Qatar, y en 2011 se trasladó a Estrasburgo con la intención de abrir un bar de vinos.

Fue allí, en el barrio judío, donde entró en contacto directo con judíos por primera vez y comenzó a cuestionar el antisemitismo cultural con el que había crecido. Más tarde estudió hebreo moderno y Estudios Judíos en la Universidad de Heidelberg (Alemania), iniciando una trayectoria pública de defensa del diálogo y la convivencia.

«No es espontáneo: dinero y estrategia»

Osman ha denunciado que la ola de protestas contra Israel no nace de la empatía, sino de una estructura bien organizada: «Hay financiación, hay estrategia, hay propaganda. Irán, Qatar y Turquía llevan años promoviendo esto. Incluso millones de bots diseñados para inflar el odio en redes».

La izquierda, altavoz del islamismo

La divulgadora ha recordado el precedente histórico de 1979: «La izquierda celebró a Jomeini cuando estaba exiliado en Francia. Y fueron los primeros en ser ejecutados cuando llegó al poder». Por eso califica de absurdo y trágico ver a movimientos feministas y LGTBI apoyando concentraciones pro-Hamás: «Es absurdo que la izquierda española y los movimientos LGTBI apoyen a Hamás. En los territorios gobernados por Hamás, esas personas serían perseguidas o ejecutadas. Es como defender a quien quiere destruirte».

Según Osman, Europa —y España en particular— está entrando en una fase peligrosa: «Estamos normalizando un odio que ya vimos antes en Europa.

Y sabemos perfectamente cómo terminó».