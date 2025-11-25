España recomienda no viajar a Venezuela ante la escalada militar con Estados Unidos

El ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha recomendado que nadie viaje a Venezuela, «salvo que sea necesario», ante la escalada militar con Estados Unidos que amenaza al régimen de Nicolás Maduro. «Ante la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, Estelar y Laser), se recomienda a los viajeros mantenerse debidamente informados sobre posibles actualizaciones que se pueden producir», has sostenido el ministerio que dirige José Manuel Albares.

El Gobierno de España se ha referido de esta forma a la decisión de varias aerolíneas de suspender sus vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera una alerta para «extremar la precaución» de las aeronaves que sobrevuelen el país hispanoamericano.

La situación de seguridad se ha deteriorado hasta tal punto que Iberia ha anunciado la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea española.

En el caso de viajar al país centroamericano, el ministerio de Exteriores ha recomendado a los ciudadanos españoles «extremar las precauciones, en especial en zonas fronterizas y mantenerse alejado de manifestaciones o protestas de cualquier signo político». Además «se recuerda ser escrupuloso en el cumplimiento de la legislación local» y se advierte de que «dado que los acontecimientos evolucionan rápidamente, deben mantenerse debidamente informados».

Aunque Venezuela no ha manifestado intención de atacar aviones civiles, la FAA alertó de la capacidad militar del régimen: «Sus fuerzas armadas poseen aviones de combate avanzados y múltiples sistemas de armas capaces de alcanzar o superar las altitudes de operación de las aeronaves civiles».

Maduro: «Somos invencibles»

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha lanzado un nuevo desafío a Estados Unidos en mitad de la escalada de tensión entre ambos países, asegurando que «hagan lo que hagan, no van a poder con Venezuela». Las declaraciones del régimen chavista llegan mientras Washington intensifica su presión militar y diplomática contra Caracas con maniobras militares en el país caribeño de Trinidad y Tobago.

«Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles», ha proclamado el dictador durante su programa en la cadena del régimen VTV, donde ha denunciado supuestas «amenazas, guerras psicológicas, políticas y diplomáticas» por parte de Estados Unidos.