¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Todos los invitados del 23 al 27 de enero de 2026

La emoción por saber quién se lleva el mayor bote de la historia de Pasapalabra está por todo lo alto, ya que Antena 3 ya promociona que en los próximos días lo veremos. Ese día todavía no se sabe cuándo llegará, por lo que los siguientes invitados famosos que estarán con Rosa y Manu en el plató podrían asistir en primera fila a un día histórico de la televisión. En caso de ocurrir, estos cuatro ayudantes de lujo habrán facilitado mucho las cosas. Te contamos quiénes estarán desde el 23 y hasta el 27 de enero de 2026.

Almudena Cid

Tras triunfar en el mundo de la gimnasia rítmica, en el año 2008 decidió retirarse del deporte profesional y comenzar una nueva carrera en el mundo de la interpretación. Además de varias obras teatrales, los espectadores la han podido ver en series como El secreto de Puente Viejo, Gym Tony o Frágiles.

Paralelamente a su carrera como actriz se ha convertido en una de las expertas que no faltan en las transmisiones de RTVE en deportes, donde no puede faltar en la gimnasia. Durante años hizo equipo con la mítica Paloma del Río, pero en París 2024 volvió a demostrar que se mueve perfectamente en los micrófonos y ante las cámaras. Aunque se está recuperando de una operación, este programa se grabó antes de que tuviera que pasar por quirófano.

Jalis de la Serna hablará en ‘Pasapalabra’ de ‘Apatrullando’

Se trata de uno de los reporteros más conocidos de nuestro país. Su carrera comenzó a despegar en Cuatro gracias al programa Callejos y Callejeros viajeros, para más tarde fichar por Atresmedia. En Antena 3 y laSexta ha estado al frente de espacios como Enviado Especial, siendo su actual proyecto la segunda temporada de ‘Apatrullando’, el programa que se cuela en los barrios más peligrosos de España.

José Corbacho

El invitado de Pasapalabra de los próximos días puede contestar varias cosas cada vez que le preguntan a qué se dedica. Guionista, humorista, actor y director son solo algunas de sus cualidades. Sus primeros pasos en el mundo artístico los dio en la compañía La cubana, aunque ha sido la televisión la que le ha dado la fama.

Su salto a la popularidad lo daría con Andreu Buenafuente y sus míticos programas en Cataluña como fueron La Cosa Nostra, La última noche, A pél y Altra cosa. Como concursante en televisión, ha participado en MasterChef Celebrity, Tu cara me suena y fue el conductor y creador de Homo zapping.

En el cine también ha destacado, ya que ha dirigido dos películas con gran éxito. En 2005 estrenó Tapas, con la que consiguió un premio Goya a Mejor Dirección Novel, mientras que en el 2008 estrenó Cobardes, con su inseparable Juan Cruz

Arantxa de Benito

La empresaria fue una de las caras más conocidas de la prensa del corazón en los años 90 y 2000 gracias a su matrimonio con el ex jugador del Real Madrid José María Gutiérrez ‘Guti’. Fruto de aquella relación nació Zayra, que fue concursante de Supervivientes en 2024.

La madrileña se convirtió en una de las presentadoras de moda en TVE gracias al programa Zona Franca, espacio musical en el que compartía plató con Tony Aguilar. También ha sido colaboradora de numerosos programas como Cada día, junto a María Teresa Campos, pero desde hace años está centrada en su faceta como empresaria como propietaria de una agencia de servicio doméstico.