Zayra Gutiérrez se sincera y desvela que está dolida con Claudia Martínez: «Lo he pasado muy mal»

Zayra Gutiérrez ha regresado a España. La joven ex participante de Supervivientes 2024 tuvo que interrumpir su paso por Honduras tras sufrir una fuerte lesión en la espalda. Después de días de observación, el equipo médico dictaminó a la organización que lo mejor para la recuperación de la participante era poner punto final a su concurso.

De esta manera, la hija de Guti y Arancha de Benito ha regresado a nuestro país para reencontrarse con sus seres queridos. Su puesto ha quedado vacante en la edición, por lo que ha sido sustituida por Marieta (que formó parte de la séptima edición de La isla de las tentaciones).

Zayra confiesa que está muy dolida con Claudia y el porqué de su decepción con ella: «Era mi amiga» #ConexiónHonduras4 https://t.co/Gu9gdTH6qV — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

Asimismo, el pasado domingo 31 de marzo se emitió una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras. Fue en esta emisión donde Zayra Gutiérrez se sentó en el plató para sincerarse de su paso por la isla. Unas declaraciones donde no dudó en dejar patente su decepción por Claudia Martínez, a quien consideraba una amiga.

«Sabéis que era amiga, yo allí lo he pasado muy mal y no he visto el apoyo de Claudia en todo momento», comenzó explicando ante la atenta mirada de todos. «Tendré que hablar con Claudia y le diré», dejaba claro. Una situación que quiso comparar con lo que le ha pasado a Makoke con Lorena Morlote, quien ahora tiene una buena relación con Laura Matamoros.

«Me ha dolido a mí que diga eso de ella, me parece una traición», opinó al respecto. Lejos de dejarlo ahí, Zayra Gutiérrez confesó lo que opinaba de Mario, pareja de Claudia Martínez. La pareja, conocida por su paso por La isla de las tentaciones, se encuentra conviviendo en el reality junta, algo que no le parece muy justo a muchos de los participantes de la edición.

«Está todo el rato quejándose, de absolutamente todo. Creo que no sabe dónde está», confesó. Además, afirmó que había situaciones que no le gustaban que estuvieran ambos juntos en la misma playa. «Es una ventaja ir en pareja y más verlo todo el rato, ver cómo se besan, como se abrazan, que duermen juntos…», dejaba caer molesta.

Zayra Gutiérrez abandona Supervivientes 2024

Tras abandonar el concurso por recomendaciones médicas, la influencer ha comentado como se siente. «Desgraciadamente ya estoy de vuelta y digo desgraciadamente porque es lo que menos me apetecía, quería luchar, estar allí hasta el final del concurso, ganar… Tenía muchas ganas de vivir esta experiencia, pero como veis sigo en reposo y me quedará un tiempecillo», explicó.

«De momento estoy con calor y en tratamiento. Me han detectado una hernia y por eso me dio lo que me dio y me lesioné», confiesa sobre la realidad de su fuerte dolencia. Asimismo, ha afirmado que pretende recuperarse para regresar el próximo año al reality más fuerte que nunca. Una edición que previsiblemente será emitida en la primavera del 2025.