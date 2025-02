First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo su equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado jueves 6 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, presentada por Carlos Sobera y Laura Boado. De esta manera, tuvimos la oportunidad de conocer a Aída, una camarera de 25 años que llegaba desde Sevilla. Entre otras tantas cuestiones, se definía como una persona «muy payasa», que siempre busca pasarlo bien y, sobre todo, hacer reír a quienes estén a su lado. Por lo tanto, quería sumar una nueva experiencia en su vida, como es la de acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja.

Su cita para esa noche era Alejandro, un joven empresario de 33 años que llegaba desde Montequinto (Sevilla). Entre otras cuestiones, reconoció que si tenía que definirse de alguna manera, sería que es «buena persona». La primera impresión de los sevillanos fue bastante positiva. Tanto es así que no tardaron en dejar atrás la barra de la entrada para sentarse en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Poco a poco, fueron dando algún que otro detalle de su vida. No tardaron en darse cuenta de que tenían numerosas cuestiones en común. Es por eso que, al haber ganado mucha más confianza conforme avanzaba la cita, Aída no dudó un solo segundo en hablar de un asunto muy importante para ella. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, del sexo. Es por eso que la joven quiso saber si el de Montequinto era activo y pasional como ella.

Sorprendido por la cuestión, Alejandro no dudó en responder lo siguiente: «Me gusta el sexo, sí». Momento después, ambos comenzaron a sincerarse respecto a las diversas experiencias sexuales que han tenido a lo largo de su vida. Así pues, optaron por confesar el sitio «más loco» en el que lo habían hecho.

Fue entonces cuando Aída quiso mostrarse de lo más sincera al respecto: «A mí me encanta el sexo. Me da igual donde sea, me da exactamente igual», comenzó diciendo, y añadió: «Pero eso de hacer el amor no lo he tenido»”, reconoció. Una confesión que dejó descolocado a Alejandro: «¿Con tu pareja de toda la vida tampoco?», preguntó.

«Nada», respondió, tirando de honestidad. Fue entonces cuando el de Montequinto no dudó en aprovechar la ocasión para darle un importante consejo: «Pues esa época no hay que perdérsela, hombre». Por si fuera poco, quiso ir más allá: «El hecho de no hacer el amor creo que es muy llamativo, el amor es una cosa que… Es que el sexo de verdad viene con amor. Si no… Es un cacho de carne para otro cacho de carne».

En la decisión final, Alejandro se mostró dispuesto a tener una segunda cita con la sevillana: «Sí, la verdad es que me parece muy buena chica». Aída, por su parte, también estuvo de acuerdo: «Sí, ¿por qué no? Siempre me fijo en la gente chula, tú no tienes pinta de chulo, tienes pinta de blando. Por lo menos una segunda cita nunca vendría mal, ¿no?». ¡Triunfó el amor!