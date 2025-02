First Dates, poco a poco y con el paso de los años, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante un programa que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 6 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, presentada por Carlos Sobera y Laura Boado. Así pues, los espectadores conocieron a Íñigo, un abogado de 34 años que llegaba desde Bilbao. Entre otras tantas cuestiones, confesó al equipo que normalmente, de primeras, no suele dar muy buena impresión: «Doy una impresión de persona muy seria», reconoció. Todo ello mientras aseguraba que en su ciudad natal era conocido como nada más y nada menos que «el abogado del amor». Tras haber estado casado durante muchos años, ahora llega con ganas de volver a enamorarse.

Su cita para esa noche era Lidia, una directora de ventas de 53 años que llegaba desde La Rioja. A pesar de no haber tenido suerte en el amor, no dudó en presentarse en el restaurante más famoso de la televisión con un vino bajo el brazo para sorprender a su cita. A pesar de que la intención era buena, nada salió como esperaba, puesto que al de Bilbao no le gustaban las bebidas alcohólicas. Una situación que dejó descolocada a la riojana: «De primeras me ha dado una vibra un poco oscura… Poca luz», sentenció. El soltero, por su parte, se quedó sin palabras ante ese gesto: «Yo no bebo vino, solo bebo té negro y agua. La primera en la frente». Tras ese inusual primer encuentro, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada, a pesar de que comenzó con un pequeño rifirrafe.

«Hoy Lidia ha traído este vino para tomar. ¿Servimos un poco?», propuso Laura Boado. Él volvió a mostrarse muy claro al respecto: «Yo no quiero». Ella dio una respuesta completamente diferente: «Sí, un poco… Aunque sea para que quede bonito». A pesar de todo, el de Bilbao era consciente de que «había hecho una faena», puesto que la soltera era de La Rioja y, además, se dedicaba a vender vinos.

«Lo siento, pero tienes que brindar al menos», pidió Lidia, mientras que el vasco aprovechó para mostrarse aún más contundente respecto a este asunto: «Ni con una espada en la garganta me hace beber vino». Aunque intentó normalizar la situación en la medida de lo posible, la comensal no podía evitar sentirse profundamente decepcionada.

No solamente porque su cita se negaba a beber vino sino que, además, consideraba que no estaba sonriendo lo suficiente: «Tiene que sonreír más, para mí es muy importante. Yo me enamoro de sonrisas. Tiene que aprender un poco», aseguró la soltera ante las cámaras del equipo de First Dates.

A pesar del tormentoso inicio de la velada, por fortuna, optaron por darse una oportunidad para conocerse. No tardaron en darse cuenta de que tenían muchísimas cuestiones en común, por lo que la química empezó a hacer acto de presencia sin que ellos se diesen cuenta. «Yo creo que tiene las cosas claras y tiene una vivencia de su experiencia vital muy sana o muy sanada. He estado muy a gusto», comentó Íñigo.

Algo en lo que ella se mostró de acuerdo: «Yo he sido una mujer que siempre me he fijado en lo de fuera y a lo mejor tengo que mirar más adentro, me voy a dar la oportunidad de conocerlo», afirmó. En la decisión final, y a pesar de lo que el inicio de la cita hizo presagiar, los dos se mostraron de acuerdo a la hora de tener una segunda cita para seguir conociéndose, fuera de la atenta mirada de las cámaras del restaurante más famoso de la televisión.