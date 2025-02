First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado miércoles 5 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, los espectadores conocieron a José Luis, un médico jubilado de 83 años que llegaba desde Toledo. Entre otras cuestiones, llamó la atención puesto que no era la primera vez que acudía al programa: «Tercera vez que vienes», comentó Carlos Sobera, a lo que el comensal respondió: «Y la última». De esta forma, aclaró que si no conseguía enamorarse esa noche, no iba a volver al programa.

Su cita era Mercedes, una cigarrera jubilada de Madrid que, con 82 años, se definía como una mujer verdaderamente pesimista. «Antes no lo era, pero llevo una temporada que lo veo todo negativo», reconoció. Así pues, nada más llegar al restaurante, reconoció no estar del todo feliz con la vida: «Me casé y todo fenomenal, pero mi marido se murió muy joven, a los 56 años, y me quedé viuda con 52. Y luego tuve una pareja durante 20 años que se murió de repente», reconoció. El presentador se quedó sorprendido: «Dos parejas, dos muertes», comentó. La soltera no tardó en lanzar una curiosa advertencia, entre risas: «Ya puede tener cuidado el próximo, si es que hay». A pesar de los esfuerzos del equipo de First Dates, la primera impresión de los solteros no fue la que se esperaba. «Madre mía de mi vida…», alcanzó a decir Mercedes al ver a José Luis, que tenía dificultad para caminar.

«Cuando no me molesta la fascitis plantar me gusta andar», comentó el soltero. A pesar de todo, decidieron darse una oportunidad. Los dos pasaron a la mesa que tenían reservada para la velada y empezaron a sincerarse sobre sus vidas. Aun así, ella no estaba del todo convencida de que la cita fuese a marchar como ella esperaba.

«Es mayor para mí. A lo mejor tiene menos, pero me veo capacitada para alguien más joven», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. Pero no todo quedó ahí, ya que la decepción de la comensal aumentó considerablemente cuando José Luis no le daba ningún tipo de opción a hablar: «No he abierto la boca, no me ha dejado».

A lo largo de la cita, José Luis quiso incidir en todos y cada uno de los problemas de salud a los que ha hecho frente a lo largo de su vida. La soltera, por su parte, se mostró bastante saturada ante este tema de conversación: «Que si médicos, enfermedades… He venido a hablar de actualidad, amores, que para penas tengo yo bastante con las mías», espetó.

En la decisión final, al ser conscientes de que no tenían absolutamente nada en común, los dos estuvieron de acuerdo en no tener una segunda cita fuera del programa. Por lo tanto, la tercera y última vez de José Luis en el programa no fue como él imaginaba que iba a ser, ni muchísimo menos. ¡El amor no triunfó!