No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. El pasado miércoles 5 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, los espectadores conocieron a Inma, una soltera de 51 años que llegaba con ganas de encontrar a «un hombre de los pies a la cabeza». Poco después, tuvo la oportunidad de conocer a Jaume, su cita para esa noche. El soltero de 56 años no dudó un solo segundo en sorprenderla con un regalo. La primera impresión de ambos fue bastante positiva.

«Me ha parecido limpio, huele bien y no tiene pelos en la cara», reconoció la comensal ante las cámaras del equipo de First Dates. Al fin y al cabo eran tres condiciones verdaderamente indispensables para ella. Jaume no solamente las cumplió sino que, además, también logró sorprenderla con un regalo. Poco después, fueron acompañados a la mesa que tenían reservada para la velada. No tardaron en empezar a hablar para intentar conocerse. Un punto de inflexión en la cena llegó cuando el soltero se quedó completamente descolocado ante el gesto de su cita. ¿El motivo? Ella, en un momento dado, no dudó un solo segundo en mirar a cámara para mandar un saludo a sus alumnas de zumba. Jaume no tardó en comentar con el equipo esta acción: «No sé por qué se está dirigiendo a un público suyo. ¿Por qué por la tele? ¿Está cenando conmigo o con los demás?».

A pesar de la primera buena impresión que tuvieron nada más conocerse, conforme avanzaba la velada los dos se dieron cuenta de que no tenían nada en común en cuanto a gustos se refiere. Un claro ejemplo lo encontramos en el baile, ya que Jaume reconoció ser un apasionado del «baile de salón», mientras que Inma confesó que no tenía ni idea de bailar en pareja y, precisamente por eso, empezó a hacer zumba.

Una confesión que hizo que el soltero se sintiese cada vez más decepcionado con su cita: «No es mi tipo». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Habrá chicos que le gusten las chicas voluminosas, pero a mí no». El final de la cita iba acercándose pero, antes, Inma quiso preguntar a Jaume por sus fantasías sexuales.

«Hay que probarlo todo. Algo te gusta más y algo menos», alcanzó a comentar el soltero. Ella, sin ningún tipo de apuro, quiso confesar las suyas: «Me gustaría hacerlo en un globo porque nunca he montado en uno», reconoció. A pesar de todo, lo cierto es que es algo que no va a hacer con Jaume puesto que, en la decisión final de First Dates, el comensal se negó en rotundo a tener una segunda cita con ella.