First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante un proyecto que cuenta con un excepcional equipo. Además, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 4 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Así pues, pudimos conocer a Sagrario, una gobernanta jubilada de 72 años que, a pesar de ser andaluza, llegaba desde Lérida. Entre otras cuestiones, se definía como una mujer tremendamente lanzada, a pesar de que su vida experimentó un cambio radical tras la muerte de su marido hace seis años: «Hace tres años que me divierto hablando por Tinder», reconoció ante las cámaras del equipo del programa.

Su objetivo era conocer a un hombre «alto y con buen porte»: «Un bombón, porque mi esposo era un bombón». Y añadió: «Yo no me puedo ir con un hombre que sea menos guapo que mi marido. Quiero que lo supere o que sea igual», dejó claro. Su cita para esa noche era Ricardo, un camarero jubilado de 61 años que llegaba desde Huesca. Era, indudablemente, todo lo contrario a lo que Sagrario buscaba. «No, ¡lo siento! No soporto a los calvos», espetó la soltera nada más ver entrar por la puerta al que sería su cita. Es más, no dudó en ir mucho más allá: «Parece que voy a tocar a una serpiente, como no tiene pelo… Y con esa piel me da grima». Tampoco fue una buena primera impresión para él, algo que confesó a las cámaras del equipo de First Dates: «El color de su pelo me ha gustado, pero todo lo demás no».

Dadas las circunstancias, Ricardo no tardó en darse cuenta de que Sagrario no estaba contenta con el hecho de que fuesen a cenar juntos. «Estoy un poco triste», reconoció la comensal a Carlos Sobera, con el aragonés a su lado. Este intentó quitar hierro al asunto: «Hay que estar alegre. Cuando una persona tiene salud, lo demás viene solo».

La catalana no podía salir del bucle: «No puedo. Lo que no me entra, no me entra… y se me nota. Mi cara es el espejo del alma». A pesar de ese primer encuentro, el presentador de First Dates quiso acompañarles a la mesa que tenían reservada para la velada. Pero nada mejoraba, puesto que la decepción de Sagrario era tan grande que le era imposible poner buena cara a su cita.

Algo que indignó, profundamente, a Ricardo: «Para mí una persona que viene a este programa, sea hombre y mujer, y tenga la actitud de esta mujer… No sé a qué viene». La comensal creía tener la excusa perfecta, y es que el aragonés no cumplía con ninguno de los requisitos que pidió al programa.

«No te quiero menospreciar, pero me gusta un hombre alto y con pelo. No sabría estar con un hombre sin pelo», comentó, tratando de tirar de honestidad. Él, como no podía ser de otra manera, no tardó en responder a su cita de forma contundente: «Yo lo que no voy a hacer nunca es ponerme una peluca, esto es natural».

Lejos de que todo quede ahí, todo se complicó aún más cuando Ricardo descubrió la edad de Sagrario: «¿72 años? No, ojalá hubiera sido alta y rubia», espetó, dejando visible su decepción. Además, la soltera reconoció que llevaba más de 6 años sin mantener relaciones sexuales. Algo que dejó completamente descolocado al aragonés, que no tardó en hacer una confesión al respecto: «Yo no podría aguantar», por lo que Sagrario volvió a hablar: «Los hombres pensáis más en el sexo que las mujeres».

Tras una cita repleta de diferencias y de situaciones verdaderamente incómodas, los dos se pusieron de acuerdo únicamente en el resultado de la decisión final. Y es que ambos se negaron en rotundo a tener una segunda cita con el otro. «Me lo he pasado muy bien. Eres buena persona, pero una segunda cita como pareja… no», comentó Sagrario. Él coincidió: «Somos incompatibles totalmente». ¡El amor no triunfó!