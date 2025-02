No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo programa, pero también son muchos los solteros que deciden animarse a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 4 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera, pudimos conocer a Germán, que llegó al programa mostrándose tremendamente orgulloso de su melena: «Mi pelazo es un pelo natural», comenzó diciendo, y añadió: «No sé cómo lo hago. Me lavo todos los días con el champú cutrillo, pero no le hago nada», reconoció. Pero no todo quedó ahí, ya que Carlos Sobera quiso preguntarle a qué se dedicaba.

El comensal consiguió dejar al presentador de First Dates verdaderamente descolocado con la siguiente respuesta: «Chupo piedras». Acto seguido, al ver la cara de incredulidad de Carlos Sobera, quiso explicarse: «Soy geólogo y las chupo para averiguar sus propiedades y saber si son más saladas, más picantes… Así vemos qué tipo de mineral o piedra son», afirmó. Lejos de que todo quede ahí, el soltero quiso ir mucho más allá al dejar algo muy claro: «No solo chupamos piedras, también lo que a uno le guste o le excite. Ahí estamos, para un roto y un descosido». Su cita para esa noche era Estefanía, que no tardó en hacer una confesión en su presentación: «Escribir y leer siempre me han salvado de mis problemas y dificultades. El meterme en otros mundos y otras vidas, como lo que hago como terapeuta». Una vez se formalizaron las presentaciones, Carlos Sobera quiso hacer una pregunta a la madrileña.

«¿Te gusta chupar piedras?», preguntó a la soltera, que se quedó completamente descolocada: «No lo he probado», alcanzó a reconocer. Germán no tardó en reconocer al equipo de First Dates que lo que más le había llamado la atención de su cita eran sus ojos: «Me ha atrapado la atención». Ella, a priori, también estaba encantada con el soltero: «Me ha parecido un chico muy atractivo».

Carlos Sobera no tardó en acompañar a los comensales a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. En ese momento, tanto Germán como Estefanía decidieron conocerse un poco más. Hablaron de sus vidas personales y hasta de sus experiencias en el amor. Todo fue fluyendo poco a poco, hasta que acudieron al privado para poder disfrutar del postre con algo más de intimidad.

En la decisión final de First Dates, el soltero quiso gastar una broma a su cita al decir lo siguiente: «No me gustaría tener una segunda cita con ella… ¡Me encantaría!», exclamó. Ella no tardó en reconocer que se había asustado mucho: «Qué bien había fingido y qué mal había leído el lenguaje no verbal», reconoció. ¡El amor triunfó en esta cita, y de qué manera!