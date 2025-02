No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. El pasado lunes 3 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, en la que pudimos conocer a Abigail. Se trataba de una joven de 22 años afincada en Zaragoza que se dedicaba a crear contenido en redes sociales. Entre otras tantas cuestiones, reconoció lo siguiente al equipo del programa: «Tengo una personalidad que no sé por qué, pero te va a resonar. Y es posible que me critiques o te cause envidia», aseguró.

Su cita para esa noche era Manuel, un camarero de 24 años que vivía en Cádiz. Los dos no tardaron en compartir ante las cámaras de First Dates cuál había sido su primera impresión al ver al otro: «Se parece a mí físicamente. Los ojos, los rasgos de felino… Es una chica atractiva, me gusta», confesó el soltero. Ella, en cambio, tuvo una sensación completamente contraria: «Ha sido como volver un poco al oeste. He dicho ‘madre mía, qué cuadro’, pero luego he subido la mirada y al ver su cara he dicho ‘tiene una cara bonita, voy a acercarme a ver qué tal’», afirmó la comensal. Tras intercambiar unas primeras palabras, les acompañaron a la mesa que tenían reservada para la velada. Él no tardó en hacer un comentario sobre la zaragozana: «¡Qué ojazos! Se parecen a los míos», lo que provocó que Abigail reaccionase: «El egocentrismo entrando en el chat. Cuando se juntan dos egocéntricos, mal».

La cena comenzó dejando las cosas claras por ambas partes. Manuel reconoció que el hecho de tener pareja era algo verdaderamente secundario en su vida: «Primero voy yo. Me gusta mucho el modelaje y la fotografía», aseguró. Ella no tardó en lanzarle una pregunta: «¿Hasta dónde te gustaría llegar, egocéntricamente hablando?».

El gaditano no tardó en responder: «Sé lo que valgo y sé que tengo mucho potencial. Por eso me apunté al gimnasio, para mejorar mi autoestima y por ligar más». Y añadió: «Las mujeres os fijáis mucho en el atractivo físico». Un comentario que no gustó en absoluto a la zaragozana, que calificó a su cita como un «completo superficial».

Es más, Abigail dejó muy claro a su cita que no estaba para nada de acuerdo con su opinión. Él, lejos de tratar de salvar la situación, logró complicarla aún más: «Es así, no pongas esa cara. Hay muchas mujeres que dicen que no y luego…», comentó, pero ella decidió interrumpirle: «Igual eso dice mucho de las mujeres con las que te vas tú».

Manuel no tardó en cargar contra Abigail: «Es lo que se ve. Yo soy sincero y tú eres una mentirosa y una hipócrita. Te digo la realidad». Unas palabras que, evidentemente, no hicieron gracia a la aragonesa. Es por eso que no tardó en pararle los pies de una forma contundente: «¿Me acabas de llamar mentirosa e hipócrita?».

Y añadió: «Si vas a decir algo de mí, lo dices con propiedad, si no te callas. No me conoces y has tenido dos faltas de respeto. No te estoy mintiendo, te digo lo que pienso». Por si fuera poco, Abigail fue más allá: «Tengo los cojones suficientes como para decir la verdad que sale de mi mente. No vuelvas a decirme algo así nunca».

A pesar de la intensa cita que estaban teniendo, ambos pasaron al reservado del restaurante. No fue suficiente para que Abigail cambiase de opinión después de todos los comentarios que hizo Manuel durante la velada, considerando que la mayoría de ellos estaban fuera de lugar. Así pues, en la decisión final, ella se negó en rotundo a tener una segunda cita con él: «¿Cómo te voy a dar mi energía si me estás juzgando? No estás viendo mi esencia, si no no pensarías eso de mí».