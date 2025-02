Carlos Sobera y todo su equipo de First Dates continúan ayudando a decenas de personas cada semana a encontrar el amor, una tarea nada fácil, ya que muchas de esas citas terminan mal por motivos de lo más variopintos e inesperados. Es lo que ocurrió con la cena de Miranda y José Luis, dos personas que se encuentran solteros pasados los 70 años, pero cada uno por motivos muy distintos. Mientras ella ha enviudado dos veces, él se mantiene soltero, aunque presume de su capacidad para ligar.

Miranda es una mujer de Oviedo que ha tenido la desgracia que perder a sus dos maridos, pero eso no le impide seguir buscando una pareja con la que encontrar la felicidad a los 73 años. El programa de Cuatro ha pensado que José Luis, un empresario jubilado de 72 años, asegura que es muy especial, por eso nunca termina teniendo una pareja estable.

Pese a que a ella le ha gustado bastante su cita en una primera impresión, él no ha quedado tan contento: «Me gusta un tipo de mujer, más fina, más esbelta. Otro tipo de mujer», ha confesado antes las cámaras, cuando ella no estaba presente. Eso no ha impedido que pudieran tener una cena, pero a los pocos momentos de sentarse la velada se ha comenzado a torcer por culpa de la religión.

«Yo siempre rezo antes de comer. Siempre doy gracias por los alimentos, por el sitio donde estoy, por las personas que conozco, es un privilegio el reconocer los ángeles que tengo a mi alrededor», ha dicho la asturiana, mientras que él le ha dejado claro que no comparte eso con ella, aunque «respetarlo».

Pero no ha sido lo único en lo que no han coincidido, porque el mundo de la astrología también les ha separado. Miranda es muy creyente en los astros y su influencia, tanto que ella ha querido saber rápido su signo del zodiaco para conocerle mejor y sorprenderle, pero él, rápido, ha cortado ese tema: «A mí es una cosa que… no creo en nada» (…) «Me suena a risa, cuanto más me cuenten de todo esto, más agnóstico soy».

¿Se conocían antes de ir a ‘First Dates’?

Las cosas parecían ir mal entre la pareja, pero entonces la asturiana ha dejado caer que es posible que se conociesen de antes de acudir al restaurante más famoso de la televisión: «Me da la impresión como si te conociera de hace más tiempo». José Luis, que no entendía nada, ha intentado explicar que esa sensación ha sido provocada porque es «extrovertido» y enseguida consigue provocar «confianza a la gente»

Pero, a ella eso no le ha convencido y ha seguido intentando recordar, hasta que le ha soltado la bomba: «Yo también, pero es como si ya hubiera conectado contigo por teléfono o alguna cosa. Igual te conocí por Facebook y hablamos algo por ahí. Me parece que alguna vez he quedado contigo y no fui, te dije que no iba y a ti te pareció mal y no me hablaste más».

El jubilado ha insistido en que no acordarse de eso y que, en caso de haber sido así, no había problema el hacer «borrón y cuenta nueva». «Sé fijo que hablé contigo. No fui porque no me atrevía a decirte que estaba mala, no me atreví a decirte la verdad porque llevaba poco tiempo hablando contigo y no tenía la confianza», le ha confesado Miranda.

Así ha terminado la cita de Miranda y José Luis

Pese a que pudiera parecer que la cita no había ido bien, la comensal ha llegado al momento de la decisión final dispuesta a intentar tener una nueva cita: «Me interesaría conocerlo más. Yo observo mucho, observé tu limpieza y tu forma de proceder y te doy un 10 en eso».

En cambio, José Luis tenía claro que no le apetecía seguir buscando el amor con ella, aunque siempre abriendo las puertas a una posible amistad. «Yo la veo más como una buena amistad, pero no he sentido el feeling, la veo muy buena mujer. Yo tengo otro perfil de mujer y tú no encajas dentro de ello. Quiero ser sincero, para qué te voy a andar con cuentos», le ha dicho para ser claro con su compañera de velada.

De esta manera, los dos se han marchado solos del restaurante de First Dates, por lo que es posible que vuelvan en un futuro al programa para intentar probar suerte de nuevo.