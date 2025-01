First Dates, con el paso de los meses y de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que todo el equipo hace un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a los espectadores. Pero no todo queda ahí, puesto que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado miércoles 22 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, hemos podido conocer a Sandra, una cuidadora colombiana de 33 años que se definía como una mujer habladora y espontánea. Algo que pudo comprobar Carlos Sobera nada más recibirla en el restaurante: «Te escucho y me dan ganas de decir ‘plata o plomo’».

Un comentario que causó cierta indignación en Sandra: «Qué fuerte, tío. ¡Ya me caíste fatal! No quiero hablar más contigo», aseguró. Y es que si hay algo que la comensal no soporta son los prejuicios que siguen relacionando el narcotráfico con Colombia. «Es un país bellísimo, con una riqueza impresionante y lo que tenemos es esmeraldas, el mejor café del mundo, gente con talento…», aseguró la comensal. Para intentar salir del paso, Carlos Sobera quiso saber qué tipo de hombre estaba buscando. Ella no dudó en lanzar un dardo envenenado al presentador: «Uno que no me diga ‘plata o plomo’», comentó, entre risas. Matías Roure, testigo de la situación, se dirigió a su compañero: «Empezaste mal, lo tienes que admitir». La cita de Sandra para esa noche era Raúl, un dependiente de 31 años que se definía como un hombre «demasiado bueno»: «Entrego más de lo que recibo en el amor».

Poco después de presentar a los solteros, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando Raúl se quedó impresionado al saber que su cita era de Colombia: «Da la casualidad que mi ex pareja era colombiana también, y de la misma ciudad que ella», aseguró. Poco a poco, se dieron cuenta de que tenían muchas más cosas en común.

Un claro ejemplo lo encontramos cuando Raúl le hizo saber que, actualmente, vivía en Alcalá de Henares. Algo que llamó mucho la atención de Sandra: «Amo la ciudad, El Quijote. ¡Me fascina!». En cuanto a hobbies, también estuvieron de acuerdo: les apasionaba viajar. De hecho, los dos descubrieron que les apasionaba la misma ciudad, que era Viena.

«¿Cómo es posible? Si es la primera vez que yo pienso en ir a Viena desde que estoy en España», comentó la colombiana. Poco después, durante la cena, la soltera quiso dejar claro qué buscaba en una relación sentimental, y eran los valores básicos y tradicionales: «No entiendo por qué tengo que pedir que alguien sea fiel o leal cuando es lo mínimo», comentó.

Raúl estuvo de acuerdo, y fue más allá: «En eso se tiene que basar todo, no tienes que pedir nada. Es querer algo racional en una pareja». Poco a poco, los dos fueron ganando cada vez más confianza. Hasta tal punto que él quiso hacerle una confesión muy personal: llegó a tener un problema de sobrepeso.

«Llegué a pesar 120 kg y decidió cambiarlo. A raíz de ahí me puse a tope con el deporte y la alimentación», aseguró. Ella se mostró fascinada con su historia: «Es asombroso el cambio, y eso significa que hubo mucho trabajo». En la decisión final de First Dates no hubo sorpresas. Al fin y al cabo, los dos disfrutaron de una velada repleta de bonitos momentos pero, sobre todo, muchas cosas en común. Así pues, ambos solteros estuvieron más que de acuerdo en tener una segunda cita fuera de las cámaras del programa. ¡Triunfó el amor!