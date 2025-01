No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo está haciendo un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado martes 21 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, hemos podido conocer a Teodoro, un empresario jubilado de Valencia de 69 años. Entre otras tantas cuestiones, confesó no haber tenido mucha suerte en el amor como consecuencia de su condición física: «Mi cojera es por una poleo que tuve a los nueve meses, más o menos, porque en aquellos tiempos tampoco había médicos ni nada». Y añadió: «Me criaron en el campo. Cuando vieron que no andaba, me llevaron al médico y lo vieron».

Además, Teodoro aseguró que lleva prácticamente toda su vida solo, puesto que nadie se ha animado a darle una oportunidad amorosa. «Cuando yo tenía 20 o 25 años, en ese momento en el que uno piensa en formar una familia o, por el contrario, tener independencia, elegí esto porque me pareció que tendría una vida muchísimo mejor», confeso el soltero. Eso sí, aclaró algo: «No me he enamorado, pero he tenido relaciones». Su cita para esa noche era Paqui, una empresaria jubilada de 69 años que llegaba desde Valencia. No tardó en reconocer al equipo del programa que se consideraba una mujer verdaderamente activa: «Voy a la piscina, me gusta andar, ir al cine…», comenzó diciendo. Nada más verse las caras, el soltero se quedó fascinado: «Me gusta toda entera… Es el tipo de mujer en el que me fijaría». Ella también se mostró contenta: «Es un señor que está muy bien».

Los dos se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. De esta forma, empezaron a ponerse al día de sus vidas. Paqui se quedó verdaderamente descolocada al descubrir que Teodoro jamás se había casado: «Creía que ya no quedaban solteros, que éramos todos divorciados», comentó la valenciana, mientras él optó por bromear respecto a este asunto: «Soltero y entero». La soltera fue más allá: «Hay que respetar a cada uno. Yo me casé dos veces».

Respecto a ese último divorcio, Paqui confesó haber vivido uno de los peores momentos de su vida: «Me costó salir adelante porque ni había trabajado nunca, ni tenía titulación, pero al final salí adelante. Monté un restaurante y ahí es donde me he jubilado». Algo que gustó mucho a Teodoro: «Es una mujer sosegada, tranquila, luchadora y que tiene un nivel que se ha ganado a pulso».

Lejos de que todo quede ahí, la comensal también se vio sorprendida al descubrir que su cita tomó la firme decisión de vivir una vida completamente independiente, sin ningún tipo de ataduras. Ante las cámaras de First Dates, Paqui se sinceró respecto a este asunto: «Es un señor antiguo, pero a la vez moderno porque decidió no casarse para no sufrir».

A pesar de que ambos estaban disfrutando al máximo de la velada, Paqui no iba a tener absolutamente nada con Teodoro. ¿El motivo? Precisamente su cojera. «Para mí es un impedimento, porque yo voy a andar mucho y…», comentó la soltera, sin ningún tipo de tapujo. En la decisión final de First Dates, él reconoció que le encantaría tener una segunda cita con Paqui, pero ella declinó la propuesta. ¡No triunfó el amor!