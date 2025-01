First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega pero, a su vez, también son cada vez más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 21 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que conocimos a Ana. Se trata de una cantante de 51 años que llegaba desde Valencia. Entre otras cuestiones, reconoció que lo que más le llama la atención de un hombre era su físico, mientras aseguraba que «no estaba cachas, que era todo genética». Por si fuera poco, confirmó que llevaba dos años soltera «porque era muy exigente».

«Pido a alguien comprensivo, que podamos ser un equipo, pero sin convivir», aclaró la soltera valenciana. Su cita para esa noche era Nacho, un vigilante de seguridad de 52 años que vivía en Madrid. Entre otras cuestiones, reconoció ser un apasionado del cine y del deporte. En cuanto al amor, confesó lo siguiente: «He tenido éxito con las mujeres, aunque me considero una persona normal». La primera impresión de ambos no fue la mejor, ni mucho menos. Ella se mostró sincera ante las cámaras del equipo de First Dates: «Físicamente, no es mi tipo». Él, por su parte, fue mucho más allá: «No me gusta». Carlos Sobera decidió acompañar a ambos a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando el madrileño aprovechó para alabar el aspecto físico de Ana. Ella no tardó en pronunciarse: «Hago ejercicio para estar bien, pero no me machaco. Tengo mucha genética».

Lo cierto es que Nacho hizo ese comentario por pura cordialidad, puesto que no le entusiasmó en absoluto el físico de su cita. Algo que reconoció ante las cámaras del equipo del programa: «No me gusta nada su físico, demasiado… La veo varonil. Una cosa es que te cuide sy otra es que se te noten las venas. Me gusta la mujer más femenina». En cuanto a la valenciana, tampoco se mostró fascinada por su cita, ya que consideraba que Nacho «era demasiado mayor para ella».

«No es mi tipo, me gustan más jóvenes», comenzó diciendo Ana al equipo del programa presentado por Carlos Sobera y Laura Boado. Por si fuera poco, añadió algo más: «Yo me miro al espejo y no me echo 51 años y físicamente quiero algo similar a mí. Para ello, me tengo que ir a los hombres más jóvenes». A pesar de todo, la velada siguió su curso. Fue entonces cuando la valenciana dejó sin palabras al madrileño con una confesión.

Y es que había estado casada hasta en dos ocasiones. Nacho, por su parte, aseguró que se negaba en rotundo a volver a pasar por el altar: «Para que me case otra vez tendría que bajar el Espíritu Santo», confesó. La distancia entre ellos aumentó considerablemente cuando el soltero supo que su cita era bastante rencorosa: «No me gustan las personas que se guardan tanto las cosas, eso no va conmigo». En la decisión final de First Dates, los dos se mostraron de acuerdo a la hora de no tener una segunda cita fuera del restaurante más famoso de la televisión. Al fin y al cabo, no tenían nada en común.