No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. El pasado lunes 20 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, pudimos conocer a Paco, un funcionario y cocinero jubilado de Castellón de 71 años que reconocía ser un hombre «sexualmente activo». Además, confirmó que se había casado hasta en cuatro ocasiones y que no le importaría celebrar una quinta boda si encuentra a la persona adecuada: «Las cuatro veces me he casado se puede decir sin estar enamorado, a lo mejor el primer día o el primer mes, pero luego no».

Su cita para esa noche era Julia, una camarera jubilada de 67 años que llegaba desde Valencia. Entre otras tantas cuestiones, la soltera aseguró que todo el mundo cree que es una mujer «seria y cortante» de primeras. Pero ella deja claro que no es cierto: «Yo no me considero así. Soy muy abierta, distendida y agradable». Por si fuera poco, Julia aseguró que no había encontrado a la persona perfecta con la que contraer matrimonio, aunque reconoce algo: «No me importaría casarme por lo civil». Nada más conocerse, Paco se mostró encantado con ella: «Para mí tiene el tipo ideal. Delgada, con estilo, elegante, seria». Es más, el soltero quiso aprovechar la ocasión para piropearla: «Te pareces a Meryl Streep». Ella se quedó sin palabras: «Madre mía, con lo que me gusta a mí Meryl Streep», reconoció, sin dejar de sonreír. Poco después, se sentaron en la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada.

Entre otras tantas cuestiones, Paco reconoció que la soledad había empezado a hacerle mella a nivel personal: «Estoy un poco asqueado de la vida porque me pregunto ‘¿para qué sirvo ya?’. Soy un hombre de compañía y me gusta hacer cosa pero, como no tengo con quién hacerlas, solo ando», aseguró. Julia, por su parte, reconoció que se había acostumbrado a la soledad: «Me gusta hacer cosas sola, viajo sola, salgo sola porque me gusta mucho bailar».

Ahora bien, el hecho de que el de Castellón fuera excesivamente dependiente es algo que le preocupaba en exceso: «No me gusta, porque yo soy muy independiente», reconoció la soltera ante las cámaras del equipo de First Dates. Poco después, el comensal le hizo saber que se había casado hasta en cuatro ocasiones. Algo que dejó a Julia completamente descolocada.

«Que diga lo que quiera. En pocas palabras, ¡me aburre!», sentenció. Poco después, no dudó en interrumpir la conversación con Paco para comentar la decoración tan espectacular que había a su alrededor: «Perdona, tengo que pegar un vistazo al restaurante porque es muy bonito». Un comentario que dejó al soltero verdaderamente sin palabras.

La velada seguía su curso. Mientras el de Castellón empezaba a ver cómo la valenciana podría convertirse en una excepcional compañera de vida, ella estaba convencida de todo lo contrario: «Es un charlatán y un cantamañanas», afirmó frente a las cámaras. En la decisión final de First Dates, el soltero quiso tener una segunda cita con Julia, mientras ella le rechazó. Así pues, alegó que no había sentido esa chispa que tanto buscaba.