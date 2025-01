Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a sus nuevos participantes. El popular show de citas se ha convertido en uno de los más vistos por la audiencia de Cuatro. Un encuentro televisivo donde dos solteros tienen una primera cita con el objetivo de descubrir a su tan esperada media naranja. Pero, recientemente, el formato emitió un programa especial títulado Te vi y me enamoré. De esta manera, el equipo del programa volvía a reunir a concursantes que ya habían acudido anteriormente, pero que ahora lo hacían tras haber conquistado a algunos espectadores durante su aparición televisiva.

Una de las participantes fue Nuria, una independentista catalana de 66 años. La mujer decidió presentarse tras haber quedado cautivada por Tomás. «Es el único que me ha gustado de todos los que han salido de mi franja de edad», explicaba en su presentación. Eso sí, aunque sabía que el soltero era el indicado para ella, tenía una preocupación. «Tengo la inquietud de que no entienda mi ideología que es independentista y de izquierdas y como no se manifestó en la anterior cita no sé qué puede pensar al respecto», confesó.

Minutos después llegó Tomás, un empresario natural de Albacete. El soltero regresó al restaurante del amor con mucha ilusión por conocer a esa mujer que lo había solicitado. «Cuando recibí la llamada, fue halagador y fiel a mi lema de ‘prefiero quedarme con las ganas a con las dudas’ estoy aquí», señaló. Sin embargo, lamentablemente, la primera impresión de la pareja de solteros no fue la mejor.

«Cuando salió no llevaba barba y hoy se ha presentado con barba. Me gustan sin barba, no me ha disgustado, pero quizás la primera impresión sin barba hubiera sido más certera», confesó ella en uno de los totales. Tomás, por su parte, tampoco sintió ningún tipo de atracción al verla. Pero, a pesar de ello, aceptó continuar con la cita.

Eso sí, la falta de chispa entre los solteros provocó que Tomás tomase cierta distancia con Nuria. Una actitud que a ella no le hizo nada de gracia. Una vez en la mesa, ambos procedieron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Fue entonces cuando la comensal le contó su amor por el arte y por todo lo relacionado con Francia. «Es una persona culta, educada, elegante, con múltiples facetas para disfrutar de la vida en distintos escenarios», comentaba el soltero.

A pesar de la falta de atracción, había complicidad entre los solteros. Por ello, Nuria le preguntó a Tomás por su ideológica política. «Tú debes ser de izquierdas», intentaba adivinar. «Nunca me he sentido representado por ningún partido político. Reconozco que soy anarquista», respondió él. «Yo soy más bien comunista, si me preguntan», replicaba ella.

«El comunismo es un utopía y el anarquismo también. Así que políticamente somos dos utópicos», comentaba entre risas Tomás. Eso sí, lo que no era comprensible para el soltero era que su cita fuese independentista. «Me parece un sinsentido», afirmó. Pero, si la velada iba más o menos encauzada, todo empeoró a la hora de pagar la cuenta.

Tomás intenta engañar a su cita a la hora de pagar la cuenta

Tomás utilizó la misma táctica que en su cita anterior. ¿Cuál? A la hora de pagar lo hizo con tarjeta, la cual, casualmente, nunca le aceptan. Sin embargo, a Nuria, que había visto su cita, este gesto no le pasó desapercibido. De hecho, no le gustó nada.

«Es algo muy feo. Es la segunda vez que lo hace. No paga con dinero la cena y en la anterior cita hizo lo mismo. Saca la tarjeta sabiendo que no se la aceptan. Me ha parecido muy feo», sentenciaba. A pesar de todo, en la decisión final, Nuria aceptaba tener una segunda cita con Tomás. Pero, para su mala fortuna, él rechazaba un segundo encuentro por falta de química.