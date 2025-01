No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. El equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores pero, a su vez, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante con el objetivo de encontrar a su media naranja. En la nueva entrega del pasado lunes 13 de enero, pudimos conocer a Tami y Morgana. Madre e hija se animaron a acudir a First Dates para conocer a Wen aunque, en realidad, Tami hizo saber a Carlos Sobera que había sido ella la que había llamado al programa con la finalidad de concretar una cita para su hija. «Son tal para cual, cuadran mucho», aseguró. Eso sí, la madre de la soltera no tardó en confesar que tenía una petición.

¿En qué consistía, exactamente? En que Wen tenía que pasar antes por su filtro para poder cenar con su hija. Poco después, el presentador de First Dates dio la bienvenida al soltero, un chef de origen chino que no se esperó en absoluto encontrarse con la madre de Tami. «No es mi mundo, es otro mundo de rock, de tatuajes, piercings. Es todo lo contrario a mí», sentenció, sin tan siquiera imaginar que ella, en realidad, no era su cita para esa noche. A pesar de todo, Wen no se negó a tener una cita con la madre de Morgana. Esta, por su parte, se sinceró con el equipo de First Dates sobre su primera impresión: «Es muy majo. Pero debo ser una actriz estupenda porque me han dado ganas de darle en la cara porque puedo ser su madre casi. No me fastidies». Carlos Sobera les llevó a la mesa, pero Morgana no tardó en aparecer en escena.

El soltero, inevitablemente, se mostró bastante aliviado. Poco después de hacer las presentaciones, los solteros comenzaron la velada hablando de la profunda pasión que sienten por la cultura asiática. Es más, la hija de Tami reconoció que tenía muchísimas ganas de visitar Corea del Sur, China y Japón. Algo que, evidentemente, fascinó a Wen.

No todo quedó ahí, ya que tenían algo más en común: su pasión por el baile, puesto que ambos practicaban el urbano y el hip-hop. La cita siguió su curso y, en un momento dado, Morgana dejó claro que uno de sus grandes sueños es pasar por el altar: «Quiero vivir la experiencia de casarse, ponerse el vestido, estar con la pareja, tener un momento bonito entre todo. Pero casarse por el hecho de amar a la pareja… Para eso no hace falta casarse. Yo la amo, no tengo que darle un anillo para demostrarlo».

Unas palabras que gustaron mucho a Wen, algo que reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates: «Muchas españolas no quieren y creo que tengo suerte de haberla encontrado». Después de la cena, los dos solteros fueron al reservado. Como era de esperar, ambos lo dieron todo en una improvisada pista de baile.

La complicidad entre ellos era más que evidente y, conforme avanzaba la cita, era muchísimo más notable. Por ese mismo motivo, en la decisión final de First Dates, tanto Morgana como Wen estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera del programa para continuar conociéndose.