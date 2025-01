First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar encontrar a su media naranja. En una de las últimas entregas de First Dates hemos podido conocer a Ricardo, un empresario de 54 años que venía de Cuenca. Entre otras tantas cuestiones, se definía como una persona verdaderamente «pegajosa»: «Siempre me ha gustado el estar durmiendo juntos y abrazados». Por si fuera poco, quiso añadir algo más: «Para mí es fundamental en una pareja». A pesar de que solamente llevaba cinco meses soltero, el conquense se mostraba más que dispuesto a volver a encontrar el amor. Su objetivo era encontrar a una mujer «con buen físico» y, sobre todo, «activa en el sexo».

Su cita para esa noche era Dori, una asesora inmobiliaria de 51 años de Toledo. Según la comensal, tenía cada vez más claro que «daba miedo a los hombres». Acto seguido, explicó el motivo por el que estaba convencida de que eso ocurría: «Me lo han dicho, que les echo para atrás porque me ven demasiada mujer y, otros, demasiado empoderada o loba», aseguró. A pesar de todo, lo cierto es que la primera impresión de ambos no fue para nada buena, ni mucho menos. Ante las cámaras de First Dates, Ricardo quiso sincerarse al respecto: «Dicen que la primera impresión es la que vale y no ha sido buena», reconoció. Ella tampoco quiso quedarse atrás: «No me ha gustado nada, a mí me gustan los hombres más altos que yo». Poco después, ambos se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada y, de esta forma, intentar conocerse un poco más.

En primer lugar, hablaron de sus profesiones. Algo que aprovechó el conquense para meterse, sin tapujos, con su cita: «Tiene cuerpo de camionera, pero le faltan los tatuajes. Y una camionera un poco abandonada», criticó. La cita iba avanzando, y la diferencia entre ambos era cada vez más evidente.

Mientras ella se definía como una mujer «muy casera», Ricardo se definía como un «culo inquieto». Viendo cómo se estaba desarrollando la velada, Dori tenía algo muy claro: «No va a ser él el que me saque de mi zona de confort porque no me ha llamado la atención para salir de ella», reconoció.

Poco después, al preguntarle por cómo era como pareja, la soltera se quedó completamente sin palabras ante la inesperada confesión sexual de Ricardo. «Soy la caña. Con mi pareja me llevaba 25 años y todos los días hacíamos el amor», reconoció. Ante las cámaras de First Dates, la toledana se sinceró: «Me he quedado flipando. Me he sentido un poco cortada porque no sé si me he expresado mal o él ha querido entender lo que ha querido».

Todo empeoró de forma considerable cuando el comensal no tuvo ningún reparo en afirmar que era absolutamente incapaz de estar solo. Algo que no gustó en absoluto a Dori: «Necesita el apoyo constante de una mujer y es algo que conmigo no va. Yo quiero una persona independiente». En la decisión final, y como era de esperar, ninguno de los dos quería tener una segunda cita con el otro. Entre otras tantas cuestiones, por tener tan pocas cosas en común.