Una soltera de ‘First Dates’, ante la confesión sexual de su cita: «No quiero estar con alguien así»

El 2025 ya comienza su andadura y, tras una semana de su inicio, ya son varias las personas que han decidido participar en First Dates con el objetivo de encontrar a su media naranja. De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a comensales como Santiago, un comercial jubilado de Burgos afincado en Fuengirola. El soltero se presentó en el local del amor con la idea de encontrar a una compañera de vida que sea tan activa como él. «Yo necesito sexo. Necesito una mujer que me atraiga. Para tener una relación seria necesito que me motive», dijo en su presentación.

Su cita fue Amparo, una profesora jubilada afincada en Sevilla que se definía como una mujer auténtica y muy apasionada. «Me resulta difícil fingir», señalaba. Unas palabras que evidenciaba nada más conocer a Santiago. Pues, no había sentido ningún tipo de atracción hacia él. «Con todos mis respetos, pero no es… sus anillos, collares… no es mi rollo», sentenciaba. Por su parte, el soltero tampoco quedó muy contento con la elección de su cita. Pero, todo empeoró cuando descubrió que ella ya estaba jubilada. «Yo lo que quería era alguien más joven», aseveraba él. Además, el físico de Amparo tampoco le llegaba a convencer. «Me gustan con el tipo más definido, que me motive más para tener más pasión», afirmó.

La pareja de solteros se trasladó hasta el restaurante de First Dates para poder tener un encuentro mucho más íntimo. De esta manera, ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, Santiago fue al grano y le dijo a su cita lo que quería y que buscaba «una amiga para todo». Una confesión con la que no dejó indiferente. «Yo necesito sexo, por algo estoy aquí», le dijo.

Asimismo, el soltero le contó que había estado con su ex pareja durante 27 años. Sin embargo, ambos decidieron poner punto final a su relación porque considera que todo tiene un desenlace. «Creo que todo se termina, estas historias de amor son únicas y poco frecuentes», explicó. Además, señaló que su relación con su ex mujer había sido excepcional. «Yo no soy como los demás», aseguraba.

«¿27 años un hombre fiel? No tengo porque no creerlo, pero no conozco a ningún hombre que esté en esa situación», comentaba Amparo en uno de los totales. Asimismo, minutos después, el soltero le reiteraba a su cita lo importante que es para él el sexo. «¿Una amiga sin poder tener sexo para qué la quiero? Amigas tengo muchas. Lo que necesito es una mujer para poder compartir todo», señaló.

Santiago se sincera sobre el tipo de mujer que le gusta: «Las que no tienen la menopausia»

Unas declaraciones que ya comenzaron a cansar a la soltera. «No soy la persona adecuada para él. Yo no necesito de esa manera el sexo y tampoco me gustaría estar con una persona que tiene su prioridad marcada ahí», dijo a las cámaras del formato. Luego, y lejos de dejarlo ahí, la participante quiso saber cuál era el tipo de mujer que Santiago andaba buscando.

«Eso de rubias o morenas me da igual, pero me gustan jóvenes. De 40, 50… más no, las que no tienen la menopausia», le respondió sin pensárselo dos veces. «Como a todos los hombres», sentenciaba ella. Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos participantes rechazaron seguir conociéndose en una segunda cita.