No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante un equipo que hace un trabajo verdaderamente excepcional para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de sus espectadores. Recientemente, en una de las nuevas entregas de First Dates, hemos podido conocer a Carolina, una soltera de 49 años que llegaba desde Zaragoza. A su llegada al restaurante más famoso de la televisión, la maña reconoció que estaba profundamente conectada con el más allá. Un dato que dejó completamente descolocado a Carlos Sobera: «Por poner un ejemplo, ¿en ocasiones ves muertos?», preguntó a la soltera. Ella no tardó en responder: «Pasamos palabra. Aparecen, no soy la primera ni seré la última. Por algo aparecen e intentas ver qué te quieren decir».

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de esta sorprendente confesión, Carolina hizo saber al presentador qué buscaba en un hombre: «Me gusta que sean sinceros, con sentido del humor, respetuosos y con iniciativa». Su cita para esa noche era Juanma, un vigilante de seguridad de 52 años que también venía de Zaragoza. El soltero llegó al restaurante con una bufanda del equipo de fútbol de su pueblo, que era Tarazona: «Es una ciudad fantástica. Tenemos la mejor Semana Santa de Aragón», aseguró, visiblemente orgulloso. La primera impresión de ambos fue realmente excepcional. Algo que hizo saber la soltera ante las cámaras del equipo de First Dates: «Me parece un hombre atractivo, con los ojos muy bonitos, sonriente y con el que se puede hablar». Tras intercambiar unas primeras palabras, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar dela velada. No tardaron en hablar de hijos.

Carolina reconoció que, por diversas circunstancias de la vida, no había podido tenerlos. El de Tarazona, por su parte, aseguró que tenía dos hijos, uno de 24 y otro de 16 años. Un dato que fascinó a la comensal: «Me encantan los niños». Aprovechando que estaban hablando de este tema, Juanma aseguró que sus hijos eran lo más importante de su vida. A pesar de que actualmente no vive con ellos, «son los que me animan cada día a levantarme». Así pues, tiene claro que haría cualquier cosa por ellos y por su felicidad.

Mientras señalaba la pulsera con la bandera del colectivo LGTBIQ+ que llevaba en su muñeca, quiso dejar algo muy claro: «Te lo voy a decir porque no me escondo de nada. Yo defiendo a mis hijos totalmente». Y añadió: «Que no me los toquen. Siempre les he dicho que tienen que ser felices y que les tiene que dar igual lo que piensen de ellos los demás».

Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Ellos tienen que ser felices y la gente tiene que dejar ser felices a los demás. No pueden ser tan crueles». Con lágrimas en los ojos, el de Tarazona hizo una confesión personal: «¿Sabes lo que es ver a un crío en la salida del colegio con 800 niños y estar solo? Eso lo he vivido yo, y es muy jodido».

Carolina se mostró emocionada tras conocer un poco más a Juanma. Era evidente que la complicidad entre ellos iba en aumento conforme la cita avanzaba. Pero todo cambió de forma radical cuando la soltera descubrió que su cita era taurino. Aun así, en la decisión final, Carolina quiso tener una segunda cita con Juanma. El soltero, por su parte, también se mostró dispuesto a seguir conociéndola.