First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando, temporada tras temporada, en Cuatro. Todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Por si fuera poco, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el objetivo de intentar conocer a su media naranja. En una de las últimas entregas de First Dates emitidas pudimos conocer a Bárbara, una profesora de baile de 48 años que reconoció ser una gran fan de Madonna. Tras esta sorprendente confesión, y como no podía ser de otra manera, Carlos Sobera no tardó en proponerle recibir a su cita con una de las coreografías más conocidas de la Reina del Pop. Tras pensárselo durante unos cuantos segundos, la soltera acabó aceptando.

Nada más ver que Sergio, su cita, entraba por la puerta del restaurante más famoso de la televisión, Bárbara comenzó a bailar al ritmo de la canción Holiday. Como era de esperar, el soltero se quedó verdaderamente impactado: «Una chica atractiva se pone a bailar ahí enfrente de mí… pues me he quedado flasheado. ¿Cómo me voy a quedar?», confesó ante las cámaras del equipo de First Dates. Antes de que se terminase la canción, Bárbara invitó a su cita a bailar y se vio sorprendida al ver que este aceptó sin reparos: «Me ha dado muy buena energía. Buenísima», aseguró la comensal. Esta sorpresa provocó que el hielo se rompiera para ambos. Tanto es así que, nada más ser llevados a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la velada, los dos comenzaron a hablar de sus vidas, dando a conocer varios detalles respecto a su día a día.

En un momento dado, la comensal hizo saber a Sergio que se consideraba un poquito bruja». Hasta tal punto que en su casa tiene unas cartas del tarot. Un dato que fascinó por completo al comensal: «Me gusta que sea así, me gusta que eche lo de las cartas y, de todas maneras, yo soy de pueblo», comenzó diciendo ante las cámaras de First Dates.

Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Yo, en esas cosas, no he indagado mucho, pero sí que creo en ellas: en las almas gemelas, que el alma nunca muere…» Pero no todo quedó ahí, ya que Bárbara y Sergio reconocieron ser tremendamente pasionales. Es más, el madrileño hizo saber a la soltera que, hasta el momento, ninguna de sus parejas se había quejado de su desempeño sexual.

Llegó la decisión final en First Dates. En ese momento, los dos reconocieron haber sentido esa «chispa» que tanto buscaban. Es más, se habían sentido tremendamente cómodos. Es por eso que Sergio confesó que le encantaría tener «una segunda, una tercera y una cuarta cita» con Bárbara. Ella, por su parte, se mostró dispuesta a tener más encuentros con el madrileño fuera de las cámaras del programa.