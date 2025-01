First Dates, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para continuar dejando sin palabras a todos y cada uno de los espectadores. Es más, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con el firme objetivo de intentar conocer a su media naranja. En una de las últimas entregas de First Dates pudimos conocer a David, un joven de 21 años de Granada que trabajaba como entrenador personal y como gogó. Entre otras tantas cuestiones, el andaluz consiguió sorprender a Carlos Sobera por la manera en la que movía sus pectorales: «Pero, ¿qué haces?», cuestionó el presentador. Entre risas, el soltero respondió: «Muevo las tetas».

Tras asegurar que se dedica a bailar en discotecas y en despedidas de soltera, David reconoció que su objetivo es ahorrar para conseguir su objetivo, que no es otro que aprobar las oposiciones para poder ser Guardia Civil. A pesar de que no le resulta difícil ligar, el andaluz aseguró que las mujeres no quieren tener nada serio con él por trabajar en la noche. «Yo no pido mucho, mientras yo sienta un feeling con esa persona y pueda ser yo realmente…», aseguró. Su cita para esa noche era Ding, una camarera que llegaba desde Gijón con ganas de enamorarse. Como era de esperar, la primera impresión de ambos fue bastante buena. Tras intercambiar una serie de palabras, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Había llegado el momento de conocerse y descubrir si podrían tener una segunda cita fuera de las cámaras de First Dates.

Los comensales no tardaron en darse cuenta de que tenían varias cosas en común. Es más, ella confesó que hace tan solo unos meses se adentró en el mundo del baile. Lejos de que todo quede ahí, Ding hizo saber a su cita que, para ella, el tema del sexo y de tener compatibilidad con su pareja es algo muy importante.

Es más, aseguró que le fascina probar cosas nuevas y que «la dominen». Unos datos que gustaron mucho al soltero: «Yo soy muy dominante. Mucho», confesó el soltero. En un momento dado de la velada, la asturiana consiguió dejar sin palabras al andaluz, ya que le sorprendió realizando coreografía de burlesque.

Algo que provocó que la temperatura aumentase considerablemente: «¿Viste cómo se abre de patas? Qué barbaridad», comentó David a las cámaras del equipo de First Dates. Pero él no se quedó atrás, ya que ofreció a su cita un striptease. La decisión final llegó y, como era de esperar, los dos estuvieron dispuestos a disfrutar de una segunda cita, puesto que la química que había entre ellos era innegable. Después de lo vivido en el restaurante y de ese apasionado beso que se dieron, ambos querían seguir conociéndose.