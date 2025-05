Eurovisión 2025: orden de actuación de la final y en qué puesto canta Melody con España

Eurovisión 2025 ya es una realidad. Después de esa edición celebrada en Malmö, en la que el vencedor resultó ser Nemo, con su canción The Code. Por lo tanto, consiguió hacerse con el Micrófono de Cristal, pero también con el honor de que su país albergase la siguiente edición del festival. Tras meditarlo mucho, se decidió que Basilea fuese la ciudad que acogiese el certamen musical. Es más, se celebraría en el mítico St. Jakobshalle. Las expectativas eran altas, pero es más que evidente que la delegación suiza ha conseguido superarlas con creces. De hecho, nos han regalado dos semifinales verdaderamente impresionantes, puesto que han logrado que los participantes brillasen aún más con sus propuestas. Aun así, como suele ocurrir en Eurovisión, muchas de ellas se han quedado por el camino, ya que solamente 10 países de cada semifinal consiguen un pase directo para la última gala, en la que actuarán junto al Big Five y el país anfitrión.

Por si fuera poco, conforme terminaban las semifinales, los elegidos tenían la opción de saber si actuarían en la primera o segunda parte de la Gran Final o, en cambio, su posición sería escogida por el equipo de producción. De hecho, hace tan solo unos días, descubrimos que el destino quiso que Melody actuase en la primera parte de la Gran Final, pero desconocíamos el puesto. Hasta ahora. Como ocurrió años atrás, nada más terminar la segunda semifinal en la que se repartieron las últimas plazas para la final, se hizo el conocido como Running Order. Así pues, de forma oficial, sabemos en qué puesto canta cada país en la Gran Final de Eurovisión 2025 que se celebrará el próximo sábado 17 de mayo en el St. Jakobshalle de Basilea. Por lo tanto, también hemos podido descubrir en qué puesto saldrá nuestra querida Melody para interpretar Esa Diva.

Orden de actuación de la final de ‘Eurovisión 2025’

1. Noruega: Kyle Alessandro – Lighter

2. Luxemburgo: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israel: Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Lituania: Katarsis – Tavo Akys

6. España: Melody – Esa Diva

7. Ucrania: Ziferblat – Bird of Pray

8. Reino Unido: Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austria: JJ – Wasted Love

10. Islandia: VÆB – RÓA

11. Letonia: Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Países Bajos: Claude – C’est La Vie

13. Finlandia: Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

16. Alemania: Abor & Tynna – Baller

17. Grecia: Klavdia – Asteromáta

18. Armenia: PARG – SURVIVOR

19. Suiza: Zoë Më – Voyage

20. Malta: Miriana Conte – SERVING

21. Portugal: NAPA – Deslocado

22. Dinamarca: Sissal – Hallucination

23. Suecia: KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francia: Louane – maman

25. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

¿En qué posición actúa España en la final de ‘Eurovisión 2025’?

A pesar de haber obtenido por sorteo que se subiría al escenario en la primera mitad de la Gran Final, lo cierto es que el puesto obtenido no es, ni de lejos, el peor. Melody actuará en sexta posición, y lo hará entre dos baladas, como son la de Lituania y la de Ucrania, por lo que la sevillana llamará mucho más la atención.

Recordemos que no suele gustar abrir la final, que en este caso lo hará el artista noruego con raíces españolas Kyle Alessandro, pero tampoco actuar en la segunda posición, puesto que nunca nadie, en la historia del festival, ha ganado siendo el segundo en actuar. ¡Muy curioso! Sea como sea, estamos convencidos de que nuestra Melody brillará con luz propia.