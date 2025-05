Estamos disfrutando de una de las semanas más esperadas del año para los amantes de Eurovisión. Y siendo honestos, no es para menos. El martes 13 de mayo y el jueves 15 de mayo, los seguidores de este certamen musical vivirán las dos semifinales, de las cuales 20 países se clasificarán para la Gran Final del próximo sábado 17 de mayo. No es ningún secreto que estamos ante una de las ediciones con más nivel de los últimos años, por lo que absolutamente todo puede pasar. Nos referimos a que pueden clasificarse países que no estaban en las apuestas, pero también quedarse atrás algunas favoritas. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso de los países que han conseguido el ansiado pase para la Gran Final de Eurovisión 2025. Todos ellos tienen la posibilidad de conseguir el ansiado Micrófono de Cristal y, por ende, que su país acoja el certamen el próximo año.

¿Qué países de la semifinal 1 se han clasificado para la final de ‘Eurovisión 2025’?

El martes 13 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una gala repleta de música y grandes actuaciones. No solamente vieron sobre el escenario a los países que se disputaban una plaza en la final, sino también otras tres actuaciones: la de España, la de Italia y la de Suiza, país anfitrión. Aunque ellos ya tenían asegurado su pase directo a la última gala, se subieron al escenario para que el público pudiese disfrutar de su propuesta. Después de una intensa votación, estos han sido los países que han conseguido clasificarse:

1. Noruega: Kyle Alessandro – Lighter

2. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

3. Suecia: KAJ – Bara Bada Bastu

4. Islandia: VAEB – ROA

5. Países Bajos: Claude – C’est La Vie

6. Polonia: Justyna Steczkowska – Gaja

7. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

8. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

9. Portugal: NAPA – Deslocado

10. Ucrania: Ziferblat – Bird of Pray

El Big Five y el país anfitrión, también clasificados

Como suele ser habitual desde hace varios años, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia tienen un pase directo a la Gran Final de Eurovisión, al ser considerados como ‘países intocables’. Entre otras cuestiones, por la gran aportación económica que hacen para que se pueda celebrar el festival. Para evitar el amago de abandono que intentó hacer Alemania tras no clasificarse para la final en 1996, se creó este selecto grupo llamado Big Five.

Además, también tenemos que hablar del país anfitrión que, en este caso, es Suiza. Al encargarse de la organización del certamen musical, como deferencia, se le asigna una plaza directa en la esperadísima Final de Eurovisión. Entre otras cosas, para que no tengan que enfrentarse a una semifinal y tengan la posibilidad de quedarse por el camino.

1. España: Melody – Esa Diva

2. Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere

3. Reino Unido: Remember Monday – What the Hell Just Happened?

4. Alemania: Abor & Tynna – Baller

5. Francia: Louane – Maman

6. Suiza: Zoë Më – Voyage