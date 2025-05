Roberto Brasero confirma el día que llegan las peores tormentas a España: «El fin de semana…»

El día que llegan las peores tormentas a España lo ha confirmado un Roberto Brasero que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando. Es momento de apostar claramente por algunos cambios que pueden ser los que marquen estas jornadas que hasta el momento no habíamos ni visto llegar. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podíamos estar expuestos a una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando de la mano de determinadas situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno en unos días en los que todo es posible. Es momento de apostar claramente por ciertas situaciones cambiantes que pueden ser las que marquen de cerca estos días que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Estamos viviendo unos días de relativa inestabilidad y lo estamos haciendo con la mirada puesta a un calendario que no termina de ser como esperaríamos, sino más bien, todo lo contrario. Nos toca mirar dos veces para saber en qué momento nos encontramos con ciertas novedades que debemos empezar a ver llegar.

El fin de semana todo puede cambiar

Estamos pendientes durante toda la semana de la llegada de los días libres que tenemos por delante. Ese sábado y domingo que parece que acaba siendo una realidad y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, con ciertas novedades que serán claves.

Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden llegar a todos. Una situación que, sin duda alguna, puede convertirse en una auténtica pesadilla que acabará marcando un antes y un después. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañen en estos días.

Tendremos que ver llegar una situación de relativa estabilidad que se esfuma por momentos. Con un marcado ascenso de las temperaturas que, sin duda alguna, puede convertirse en una novedad importante que acabará siendo la que nos acompañe en estos días.

Habrá llegado ese momento en el que la previsión del tiempo, de un experto como Roberto Brasero va cobrando protagonismo y lo hace para situarnos en un punto que quizás debemos empezar a tener en consideración. Cuidado con el tiempo que nos espera este fin de semana, los mapas del tiempo parece que nos dan más de una sorpresa.

Roberto Brasero confirma el día de las peores tormentas

Las peores tormentas que nunca hubiéremos pensado que tendríamos en estos días del mes de mayo, pueden llegar a toda velocidad. Tenemos por delante una serie de elementos que nos sumergen en lo peor de una temporada que puede llegar con más de una sorpresa inesperada.

Tal y como nos explica este experto: «El domingo seguirá el sol en el este y sur de España, pero en el resto iremos viendo más nubes, y de nuevo algunas tormentas. Se darán chubascos y tormentas a partir de horas centrales en el tercio noroeste, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir con granizo en puntos de Galicia y Asturias, donde de nuevo puede caer granizo, sin descartarlos en otras regiones del Cantábrico, más bien al final del día. También es probable algún chubasco que ya sería más débil en el resto de las montañas de la mitad norte, Sistema Central y sierras del sureste peninsular. Eso no impedirá que sea un domingo caluroso, ya que ese día seguirán subiendo las temperaturas, salvo en el extremo occidental de la península».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Y es que esas nubes y tormentas del domingo son el avance de un nuevo cambio de tiempo para la semana que viene. Es muy probable que las temperaturas vuelvan a bajar el lunes en toda España, y el martes seguirían bajando en el centro y norte peninsular. Sin embargo, por el sur podrían empezar a recuperarse un poco. Sobre la ubicación de las tormentas de cara al lunes y martes no hay un pronóstico muy claro, pero es posible que vuelvan al norte peninsular y no descartamos que algunas lleguen a zonas del este durante la semana que viene. De nuevo, un pronóstico cambiante al que nos tiene acostumbrada esta primavera variable que estamos teniendo. Ahora lo que toca es un paréntesis de temperaturas más altas durante este fin de semana y, para la que viene, salvo en el sur, tendremos otra vez menos calor y de nuevo algunas tormentas, en principio no tan fuertes ni insistentes como las que hemos tenido en esta primera quincena».

Las temperaturas este fin de semana estarán por encima de lo que sería habitual, casi podremos sacar el bañador y empezar a prepararnos para los días de sol y playa.