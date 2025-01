No es ningún secreto que First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para sorprender a la audiencia. Es por eso que cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. El pasado martes 31 de diciembre, en el especial del programa con motivo de la Nochevieja, pudimos conocer a Víctor, un empresario y cantautor de 71 años que no dudó un solo segundo en hacer una firme petición a 2025. ¿En qué consistió, exactamente? En tener salud y amor. Por si fuera poco, aseguró que quería conocer a una mujer «con piernas preciosas y con pechos naturales».

Su cita para esa noche era Luisita, una vedette de 63 años que se definió como una mujer «supersexy». Su objetivo a la hora de visitar First Dates era encontrar un hombre que fuese verdaderamente respetuoso y que pudiese aceptar su gran pasión. Al tratarse de una entrega especial con motivo del último día del año, el equipo del programa quiso ir mucho más allá. ¿De qué forma? Escondiendo a Víctor, que quiso interpretar una canción en el restaurante más famoso de la televisión para sorprender al resto de comensales. Fue entonces cuando Carlos Sobera no dudó en hacer una pregunta muy concreta a Luisita: «¿Te ha gustado el artista? Quiero que me lo valores». La soltera no tardó en pronunciarse: «Te mereces un 9,5 porque le has puesto mucho sentimiento», reconoció. A pesar de todo, frente a las cámaras del programa, reconoció que la actuación de Víctor no le había gustado en absoluto.

A pesar de todo, los dos comensales decidieron darse una oportunidad para conocerse. Poco después, Luisita aprovechó la ocasión que se le presentó para sorprender a Víctor a la hora de mostrar sus dotes como vedette. El comensal se quedó verdaderamente sin palabras, por lo que no pudo evitar preguntar a su cita por sus gustos íntimos. Él no tardó en hacer una confesión: «Me gusta el sado».

Un dato de lo más impactante que, desde luego, descolocó por completo a Luisita: «A mí eso me ha asustado, me dan ganas de irme», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. Por si fuera poco, la comensal no dudó en ir mucho más allá al dejar algo muy claro: «A mí no me ata ni Dios». Tras haberse sincerado respecto a sus gustos sexuales, llegó la decisión final en el programa.

Él no dudó en dejar claro que estaba dispuesto a tener una segunda cita con Luisita, y empezar el año junto a ella. A pesar de que él estaba entusiasmado con la idea, todo se esfumó por segundos cuando la comensal se negó en rotundo a volver a quedar con Víctor, ya que no era lo que ella buscaba.