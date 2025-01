Dicen que año nuevo, vida nueva. Por ello, numerosos solteros de nuestro país no lo han dudado dos veces y han acudido a First Dates con el objetivo de comenzar a vivir este 2025 con su media naranja. De esta manera, recientemente, los espectadores de Cuatro han tenido la oportunidad de conocer a participantes como Santana. El soltero es un asesor energético que vive en Barcelona y acudió al formato con el objetivo de encontrar a una pareja con la que vivir momentos inolvidables. Pero, muy nervioso, confesó que un buen candidato para él sería Carlos Sobera.

«Carlos Sobera es el estilo de hombre que me gusta porque es más mayor que yo, es más equilibrado, tiene más experiencia y, desgraciadamente, los chicos de menos de 40 años muy inmaduros… Yo ya pasé por esa fase», dijo en su presentación. El encargado de recibir al comensal fue el propio presentador del formato, por lo que tuvieron la oportunidad de hablar durante unos minutos. Un intercambio de palabras donde el soltero le contó que no le había ido muy bien en el amor. «Llevo veinte años sin pareja y no me he dado cuenta. Ha pasado volando. Pero no me hizo falta, he descubierto tantas cosas que ha valido la pena que, si hubiera tenido pareja, no sería el ser humano que soy», le dijo.

Eso sí, aunque no ha tenido pareja, Santana explicó que no ha estado solo del todo. «Fueron follamigos, amigos con derecho a roce y eso. Pero una relación no», afirmó. «Para mí, el sexo siempre se tiene que hacer como si fuera la última vez en tu vida. Como la última noche. Porque, ya que vas a tener placer, tenlo bien y descubre cada vez más cosas distintas que jamás imaginabas que te iban a dar placer», agregó.

Santana acudió a First Dates en busca de un hombre «sociable, inteligente y con buen humor». Por lo que el programa le presentó a José Ángel, su cita. Un hombre que confesó tener un «toc con la contaminación». Así lo explica a las cámaras del programa: «Tú te puedes sentir sucio y contaminado con algo que no es real. Por ejemplo, un material eléctrico que no puedo verlo ni tocarlo».

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante contradictoria. Pues, mientras José Ángel confesó no sentir atracción por su cita, Santana opinó todo lo contrario. «No pegamos ni con cola», detalla José Ángel. Una opinión que no cambió conforme avanzó la velada.

José Ángel tenía claro que Santana no era el tipo de hombre que andaba buscando. Pero, eso no impidió que disfrutase de una divertida velada junto a él. De hecho, no pudo evitar reírse con el inesperado comentario del soltero. «Ya he comido muchos cerdos», le dijo Santana. Unas palabras con doble sentido con las que señalaba que quería a alguien serio en su vida.

Así pues, y sin muchas sorpresas, en la decisión final de First Dates ambos lo tuvieron claro. De esta manera, Santana y José Ángel estuvieron de acuerdo en buscar el amor por otro lado.