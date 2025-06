‘Tu cara me suena’: ¿quién fue el ganador de la Gala 9 de ayer, viernes 6 de junio?

No es ningún secreto que la decimosegunda edición de Tu cara me suena se está convirtiendo en una de las más exitosas y sorprendentes hasta la fecha. Y es que todos y cada uno de los participantes está ofreciendo la mejor versión de sí mismos, por lo que el listón está tremendamente alto. Gala tras gala, todos ellos nos regalan imitaciones verdaderamente impresionantes que, desde luego, quedarán en nuestro recuerdo. El pasado viernes 6 de junio, los espectadores de Tu cara me suena 12 pudieron disfrutar de la Gala 9, en la que los participantes volvieron a hacer frente a un nuevo reto. Entre ellos, Bertín Osborne que se metió en la piel de su amigo Zucchero, mientras que Mikel Herzog J imitó a Elton John e, incluso, Gisela pudo hacer de Edurne con la propia artista sobre el escenario, entre otras cuestiones. Es evidente que el jurado y el público no lo tuvieron fácil a la hora de votar, ni mucho menos.

A pesar de todo, debían hacerlo para ver si la clasificación final variaba o se quedaba como estaba. Tras las valoraciones por parte del jurado, en la que los menos votados fueron Mikel Herzog Jr (19 puntos), Yenesi (21 puntos) y Ana Guerra (27 puntos), pudimos conocer a los que fueron mejor puntuados. El Top 3 de esta Gala 9 de Tu cara me suena 12 estaba formado por Bertín Osborne (38 puntos), Melani (39 puntos) y Esperansa Grasia (47 puntos), que consiguió cautivar al jurado con su impresionante imitación de Vaiana. Por lo tanto, todo quedaba en manos del público. Tras recordar que, en caso de empate, los allí presentes tenían la última palabra, el presentador dio a conocer los puntos otorgados por el público. En esta ocasión, el 4 fue para Yenesi, a lo que ella no tardó en reaccionar: «Wow, me odiáis», haciendo referencia a la crítica que hizo tan solo una semana antes.

El 5 fue otorgado a Manu Baqueiro, mientras que los 6 puntos fueron para Ana Guerra, a pesar del excepcional esfuerzo que hizo a la hora de imitar a Dua Lipa a pesar de su lesión. Segundos después, Manel Fuentes comunicó que el 7 del público era para Bertín Osborne, mientras que el 8 recayó sobre los hombros de Goyo Jiménez.

Lejos de que todo quede ahí, el público allí presente dio 9 puntos a Mikel Herzog Jr, los 10 puntos para Gisela, 11 puntos para Melani y, por tanto, los 12 fueron para Esperansa Grasia. La creadora de contenido se quedó verdaderamente sin palabras al descubrir que había conseguido la máxima puntuación no solamente por parte del público, sino también del jurado.

«Esperansa, ¡vente! Es que no nos sabemos el protocolo», alcanzó a decir el presentador. Ella acudió al centro del plató a toda prisa. «¡Es que no he ganado nunca!», exclamó la concursante, emocionada. «Pues no va a ser la última vez, porque el corazón nuestro ya te lo has ganado», aseguró Manel Fuentes.

Tras recibir el premio de 3.000 euros, Esperansa Grasia dio a conocer que ese dinero iba a ir destinado al refugio Zooasis, cuya labor es recoger a muchos animales que, desgraciadamente, son abandonados: «Allí se encargan de darles una buena vida y de llevarlos a familias que les queremos mucho».

Así queda la clasificación general de ‘Tu cara me suena’

A pesar de la victoria de Esperansa Grasia, ha habido cambios, ya que Gisela ha llegado a los 173, logrando superar a Mikel Herzog Jr que, por el momento, tiene 171 puntos. En el primer puesto continúa Melani, con 186 puntos. Es evidente que la artista continúa bordando todas y cada una de las imitaciones, por lo que sigue con su medalla de oro. El top 5 lo completan Ana Guerra con 156 puntos, mientras que Bertín Osborne cuenta con 143 puntos.