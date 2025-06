Este viernes 6 de junio, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar de una de las entregas más sorprendentes de esta edición de Tu cara me suena. Esta Gala 9 se está convirtiendo en una de las más completas hasta la fecha, puesto que todos y cada uno de los participantes ha realizado un excepcional trabajo, con imitaciones a la altura de lo que se esperaba de ellos. Tras la actuación de Esperansa Grasia, que ha brillado con luz propia tras imitar a Vaiana, los espectadores de Tu cara me suena 12 han podido ver imágenes de los ensayos de Ana Guerra. Recordemos que tenía como reto meterse en la piel de Dua Lipa, interpretando una de sus canciones más exitosas hasta la fecha como es Houdini. Poco después, en la pequeña sala en la que los concursantes se sinceran sobre los ensayos antes de pasar por el clonador, vimos a Ana Guerra con un collarín.

Inevitablemente, la audiencia se quedó sin palabras pero, sobre todo, muy preocupada por el estado de salud de la canaria. «Lo primero, ¿cómo estás? Porque la semana más accidentada no ha podido ser», preguntó Manel Fuentes. «Sí, me pasó que me fui a ensayar con Miryam (Benedited) y soy una kamikaze, soy una animal…» El presentador la interrumpió: «Bueno, es que Dua Lipa es una diva que se mueve, que baila… y tú yo creo que forzaste más que Dua Lipa». No solamente respondió afirmativamente, sino que Ana Guerra dio más detalles de lo que le ocurrió: «Además, me pasó, que fue un fallo mío, no calenté, venía de hacer promo y, bueno, llegué a la sala de ensayo…» Fue entonces cuando el presentador hizo una pregunta muy concreta: «¿Superaste la línea roja, me están diciendo?». Ella fue honesta: «Sí, superé». «¿Nuevo tour de Ana Guerra?», cuestionó Manel, entre risas, para quitar hierro al asunto.

«¡Total!», contestó la canaria, sin perder la sonrisa. Acto seguido, continuó explicando las consecuencias de lo ocurrido: «Me hice daño en la lumbar y en la cervical. Pensé que era algo en momento, que era en caliente, pero al día siguiente me desperté y dije… ¡Ups!». Al ser consciente de lo ocurrido, Manel Fuentes fue directo: «¿Y hoy qué va a pasar? Porque eres tan valiente que has dicho ‘no, yo vengo a la gala’, pero claro…»

Y fue más allá: «Hacer Dua Lipa con un collarín va a ser muy complicado». Ana Guerra no tardó en responder: «Vamos a hacer una versión un poco más reducida. En el informe médico pone que me tenía que quedar en casa pero tú, que algo me conoces, sabes que mi cabeza no me lo permite. Además, me iba a sentir fatal».

«Mira, aunque no lo hubiera hecho, me hubiera quedado ahí sentadita apoyando a todos mis compañeros, así me dieran los cuatros a mí. Esa era la otra opción, ¿eh?», comentó la concursante de Tu cara me suena 12. «Lo que sí te digo es que no fuerces más de lo que debes, que lo que te queremos es a ti y te queremos bien, en el programa y fuera del programa», pidió el presentador.

Ana Guerra ya habló de su dolencia en ‘Espejo público’: «Está haciendo un esfuerzo sobrehumano»

El 9 de mayo, la canaria acudió al programa presentado por Susanna Griso para hablar de su paso por Tu cara me suena. Los espectadores no tardaron en darse cuenta de que la artista estaba bastante tensa y a duras penas podía mover su cuello. La presentadora no pudo evitar preocuparse por su invitada: «Me está dando una cosa verte, de verdad».

Acto seguido, Susanna se dirigió a la audiencia: «No sé si se han dado cuenta, pero Ana Guerra es Robocop. No puede girarse. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano porque quienes hemos sufrido latigazos cervicales sabemos lo que es». De esta manera, no dudó en agradecer a la canaria que, aun así, haya acudido a Espejo público para hablar del programa en el que concursa.

«Venir a trabajar y, sobre todo, presentar tu sección de Tu cara me suena con lo mal que estás, es algo que no puedo dejar de agradecerte», aseguró Susanna Griso, y añadió: «Cualquier persona estaría en el hospital, que es donde te vas a ir inmediatamente». Lejos de confirmarlo, Ana hizo hincapié en que está permanentemente comprometida con su trabajo.

«Si tuviera que dar un concierto esta noche, lo daría, aunque me lo tuviera que pasar en una silla», reconoció, sin tapujos. A pesar de que a duras penas podía mover su cuello para mirar a los diferentes colaboradores de Espejo Público, jamás perdió la sonrisa: «Todas en nuestras circunstancias hemos sido igual de trabajadoras».