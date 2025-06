Coco Gauff se lleva la final de Roland Garros más loca que se recuerda frente a Sabalenka

Coco Gauff levantó el segundo Grand Slam de su carrera deportiva con una sublime victoria ante la número uno del mundo Aryna Sabalenka en Roland Garros. La estadounidense remontó un set adverso en contra para conseguir su primera Copa de los Mosqueteros. La jugadora de 21 años demostró una fortaleza mental increíble no perdiendo la cara al partido en ningún momento.

Ni el viento a ráfagas, ni las idas y venidas de Sabalenka, ni siquiera la mayor experiencia de su rival detuvieron a una Coco Gauff que dio una exhibición de consistencia desde el fondo de pista. La bielorrusa tendrá que esperar a otra ocasión para ganar en la tierra batida de París, pero vivirá una amargura especial después haber eliminado en semifinales a la que inalcanzable Iga Swiatek, la campeona de 2020, 2022, 2023 y 2024.

Gauff rompió todos los pronósticos en una final que se fue hasta casi las tres horas de partido. La estadounidense no tiene el saque más potente del circuito, tampoco es la alta ni la mejor corriendo, pero su técnica la convierte en una jugadora premium. Talento precoz que con 15 años se hizo un nombre en el circuito de la WTA, su forma de afrontar el tenis evoca ciertos paralelismo con Arantxa Sánchez Vicario o Martina Hingis, el tenis de otra época.

Frente a ella estaba una Sabalenka que es todo potencia y que da la sensación de ser una especie de Thanos del tenis femenino. Es ella la que gana o pierde muchas veces sus partidos y en esta ocasión pecó sobre todo con unos errores no forzados en los que duplicó a su rival alcanzando los 70 por los 30 de Gauff.

Tras un primer set muy serio donde ganó la bielorrusa en el tie-break y tras 80 minutos, Sabalenka quizá dio por acabada a Gauff, pero se equivocó midiendo a su rival. La americana no iba a entregarse ni mucho menos y empezó a construir desde el resto y el fondo de pista gracias a un viento que le empezó a beneficiar en un segundo set que se llevó por 6-2.

En la tercera y definitiva manga, las dos jugadoras intercambiaron breaks y golpes memorables, pero la favorita seguía fallando en los momentos decisivos. Gauff olía la sangre y fue a atacar a su rival que penaba por sacar adelante su servicio. La bielorrusa ganó sólo cuatro de los 15 servicios que hizo desde el tie-break de la primera manga.

Gauff perdió una primera bola de partido, pero a la segunda no perdonó para sentenciar a su rival, que lloraba desconsolada por una final dantesca y alocada. Nadie se explica cómo llegó viva al tercer set tras cometer 70 errores no forzados, pero Coco es justa merecedora de la victoria por su enorme consistencia y por saber maximizar sus virtudes. Por una vez, David ganó a Goliat. «He hecho un partido terrible por las condiciones, pero esto es el tenis y era igual para todas. Os pido perdón a todos, he jugado fatal», zanjó Sabalenka.